"Нові податкові зміни спрямовані на підтримку всього бізнесу", – Гетманцев

Глава профільного комітету ВРУ визнав, що надходження до бюджету скорочуються, але, за його словами, в умовах війни це є прийнятним.

Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроєкт №7137-д, який спрямований на підтримку всього бізнесу, всієї економіки. Таку позицію висловив Фокусу голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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"Ці зміни до Податкового кодексу підтримують увесь бізнес. По-перше, це велика реформа від президента, 2% від обороту замість сплати ПДВ та податку на прибуток. Друге – це звільнення від ЄСВ малого бізнесу. Третє – це звільнення від акцизного податку та зменшення ПДВ до 7% на паливо", — сказав Гетманцев.

Також нововведення спрощують звітність для бізнесу, наприклад, ведення обліку ПДВ, стверджує Гетманцев.

Він визнає, що надходження до держбюджету скорочуються і від митниці, і від податкової, хоча ще в лютому було перевиконання.

"На сьогодні прораховувати надходження до державного бюджету – дуже невдячна справа. Виклик, який стоїть перед державою, сьогодні безпрецедентний. Тому ми, зі свого боку, можемо тільки зробити все можливе, щоб з одного боку простимулювати бізнес, щоб він не закривався, а з інший – забезпечити надходження до держбюджету", — зазначив Данило Гетманцев.

За його словами, зараз потрібно працювати для забезпечення податкової дисципліни та стимулювання бізнесу.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 15 березня анонсував старт податкової реформи. Йдеться про скасування ПДВ і податку на прибуток і запровадження податку 2% з обороту.

Окрім іншого, законопроєкт № 7137-д скасовує акциз і знижує до 7% ПДВ на паливо, що має покращити ситуацію з постачанням бензину та дизелю.