Росія планує перекинути в Україну підрозділи з Вірменії, — Генштаб

У Генеральному штабі повідомили, що українські військові на всіх напрямках почали звільняти тимчасово окуповані території.

Росія планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102 російської військової бази у Вірменії. Таким чином, вона намагається відновити боєздатність окремих підрозділів, які воюють в Україні. Крім того, російські військові деморалізовані, зафіксовані випадки суїциду і самокаліцтва. Про це повідомляє Генеральний штаб України у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

На 23-й день війни Росії проти України деякі військовослужбовці РФ відмовляються від участі в бойових діях після зіткнення з українськими військовими. Наприклад, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу близько 130 російських військовослужбовців відмовилися від участі в бойових діях.

Крім того, у Генштабі розповіли, що командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ РФ полковника Вадима Панькова усунули від виконання службових обов'язків. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Водночас ЗСУ продовжують звільняти тимчасово зайняту територію України в усіх напрямках. У відомстві додали, що на Чернігівщині російські окупанти залякують місцевих жителів, щоб придушити їхній опір.

Також відомо, що в окупованому Криму в місті Джанкой планують розміщувати російських військових, які прибули в школи. Тому там припинено навчальний процес. У Генштабі заявили, що російські пропагандистські ЗМІ продовжують поширювати брехню про військових Росії на території України. Також фейки поширюються у країнах Європейського союзу та США для дискредитації військово-політичного керівництва України та ЗСУ.

Нагадаємо, 18 березня Олексій Арестович заявив, що зараз деблокувати Маріуполь немає можливості. За його словами, наразі ЗСУ ведуть тяжкі бої з переважними силами супротивника на північ від Волновахи. А питання оточеного російськими військовими міста вирішується в дипломатичній площині.

Бригадний генерал Олександр Грузевич повідомив, що ЗСУ відкинули російську армію від Києва з боку правого берега Дніпра на 70 кілометрів. Смугу навколо зовнішнього кільця довкола української столиці розширили.