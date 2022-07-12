Армія РФ зазнала невдачі на Слов'янському напрямі, – Генштаб ЗСУ

Загарбники хотіли покращити тактичне становище на сході, але ЗСУ зірвали їхні плани. Продовжуються обстріли й авіанальоти по всій лінії фронту на Донбасі.

Російські окупанти на 139-й день повномасштабного вторгнення в Україну провалили штурм на Слов'янському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Ворожі війська хотіли покращити тактичне становище у районах населених пунктів Мазанівка, Іванівка та Долина, але ЗСУ не дали цього зробити. Зі ствольної артилерії та РСЗВ ЗС РФ обстрілювали райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Артилерійські обстріли ворог вів біля Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного, а біля Серебрянки був авіаудар.

Бої на Донбасі

Армія Росії хоче покращити тактичне становище на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. У цих районах ведуться обстріли із застосуванням авіації по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. У деяких районах окупанти будують фортифікаційні споруди.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. ЗС РФ завдали авіаударів біля Берестового, Білогорівки та Вершини.

[ + – ] Війська РФ не змогли нормально штурмувати Дементіївки Фото: Twitter

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Генштаб зазначив обстріли з артилерії районів Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки. Кілька літаків Су-25 завдали авіаударів поблизу Новоандріївки.

На Харківському напрямку з артилерії та РСЗВ обстрілювалися райони Харкова та населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісове, Слатине, Прудянка та Золочів. ЗСУ припинили спробу штурму на Дементіївку.

Північ і південь

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати рубежі та не допустити просування ЗСУ. Зі ствольної артилерії стріляли районами населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар'єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське. Неподалік Зарічного було завдано авіаударів.

[ + – ] Авіаудари ворожої армії на Донбасі посилилися Фото: АрміяInform

У Чорному й Азовському морях для завдання ракетних ударів по Україні армія РФ утримує носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає, ЗС РФ обстріляли район населеного пункту Старикове Сумської області з реактивної артилерії.

Нагадаємо, що вранці 12 липня російські загарбники обстрілювали ракетами Миколаїв, очевидці нарахували майже 20 вибухів.

Генштаб ЗСУ 11 липня попереджав про активні бої з окупантами на Краматорському та Бахмутському напрямках Донецької області.