"Нужно демилитаризировать": спикер ВСУ оценил масштабы потерь России на авиабазе "Саки"

По словам Юрия Игната, из базы в Новофедоровке вылетали самолеты, которые наносили ракетные удары по Украине, в том числе противорадиолокационными ракетами для подавления украинской ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. По его словам, в результате взрывов противник потерял 10 боевых самолетов, которые постоянно совершали вылеты в сторону Украины. Однако в Крыму еще находятся около пяти военных аэродромов врага, подлежащих уничтожению.

Игнат сообщил, что на основе спутниковых снимков можно сказать, что на военном аэродроме в Новофедоровке оккупанты размещали многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, самолеты Су-24, разведчики Су-24МР, военно-транспортный Ил-76 и возможно другую авиатехнику, в том числе и вертолеты.

"Любой аэродром, который находится на подлете к Украине является опасным. С этого аэродрома каждые сутки взлетали самолеты оккупантов… они постоянно патрулируют в Черном море", — сообщил Игнат.

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По его словам, на аэродроме также был уничтожен склад авиационного вооружения, поскольку произошла серьезная детонация боеприпасов.

Спикер также сообщил, что на службе у ВС РФ находятся десятки аэродромов, среди них пять находятся в Крыму. Это базы "Бельбек", "Джанкой" и другие. Из базы в Новофедоровке вылетали самолеты, которые наносили ракетные удары по Украине, в том числе противорадиолокационными ракетами для подавления украинской ПВО.

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"Аэродромы — это чрезвычайно важная вещь, и их необходимо демилитаризировать", — подчеркнул Игнат.

Напомним, что в течение 9 августа подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали 160 российских военнослужащих и 9 самолетов. Как сообщили в Генштабе ВСУ, 9 самолетов противника были уничтожены на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

После взрывов в Новофедоровке экс-советник главы МВД Виктор Андрусив в Telegram написал пост о том, что на вооружении ВСУ уже поставлены ракеты с дальностью 200-300 км, о чем свидетельствуют взрывы в Мелитополе и на военной авиабазе в Новофедоровке. Однако в Минобороны Украины сообщили, что военное ведомство пока не может установить причину возгорания на военной базе россиян.