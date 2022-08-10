"Потрібно демілітаризувати": спікер ЗСУ оцінив масштаби втрат Росії на авіабазі "Саки"

За словами Юрія Ігната, з бази в Новофедорівці вилітали літаки, які завдавали ракетних ударів по Україні, зокрема протирадіолокаційними ракетами для придушення української ППО.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону прокоментував вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці. За його словами, внаслідок вибухів противник втратив 10 бойових літаків, які постійно здійснювали вильоти в бік України. Однак у Криму ще перебувають близько п'яти військових аеродромів ворога, які підлягають знищенню.

Ігнат повідомив, що на основі супутникових знімків можна сказати, що на військовому аеродромі в Новофедорівці окупанти розміщували багатоцільові винищувачі покоління 4+ Су-30СМ, літаки Су-24, розвідники Су-24МР, військово-транспортний Іл-76 і, можливо, іншу авіатехніку, в тому числі й гелікоптери.

"Будь-який аеродром, який розташований на підльоті до України, є небезпечним. Із цього аеродрому щодня злітали літаки окупантів... вони постійно патрулюють у Чорному морі", — повідомив Ігнат.

Важливо

Вибухи у Новофедорівці. Ознак ракетної атаки немає. Тоді що ж це було?

За його словами, на аеродромі також знищили склад авіаційного озброєння, оскільки відбулася серйозна детонація боєприпасів.

Спікер також повідомив, що на службі в ЗС РФ перебувають десятки аеродромів, серед них п'ять перебувають у Криму. Це бази "Бельбек", "Джанка" й інші. З бази в Новофедорівці вилітали літаки, які завдавали ракетних ударів по Україні, зокрема протирадіолокаційними ракетами для придушення української ППО.

Важливо

Крим як "могила" Путіна. Що відбувається у Кремлі після удару по авіабазі в Новофедорівці

"Аеродроми — це надзвичайно важлива річ, і їх необхідно демілітаризувати", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що протягом 9 серпня підрозділи Збройних сил України ліквідували 160 російських військовослужбовців і 9 літаків. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, 9 літаків противника були знищені на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Після вибухів у Новофедорівці ексрадник голови МВС Віктор Андрусів у Telegram написав пост про те, що на озброєння ЗСУ вже надали ракети з дальністю 200-300 км, про що свідчать вибухи в Мелітополі та на військовій авіабазі в Новофедорівці. Однак у Міноборони України повідомили, що військове відомство поки що не може встановити причину займання на військовій базі росіян.