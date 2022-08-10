Крым как "могила" Путина. Что происходит в Кремле после удара по авиабазе в Новофедоровке

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Кремль не нашел в себе силы признать, что удар по крупнейшей российской авиабазе в Крыму, вероятно, нанесли ВСУ. Вся кремлевская пропагандистская машина поступила реактивным образом и хором заговорила о случайных взрывах на аэродроме в Саки и минимальном ущербе.

А Украина пока не стала настаивать на своем авторстве, но и не скрывала своего "глубокого удовлетворения" достигнутым результатом. Пока есть "свободное время и силы", украинцы успешно попробовали перевести интенсивные военные действия в Крым. Но главное — что этот военный и политический эффект блестящей операции в Крыму — выше пропагандистского успеха. Иными словами, в удачном ракетном обстреле мощной российской авиабазы в Крыму для Украины больше политических выгод и эффектов, чем военной удачи. Так и должно быть, ибо остановить эту страшную российско-украинскую войну легче политическими методами, чем военными силами.

Путин и его окружение в шоке. Разгром авиабазы в Саки — это страшный удар по психике Путина и его российскому имиджу суперсильного, надежного и мудрого правителя.

Во-первых , Путину и Кремлю, наконец, стало ясным, что теперь война затронет все оккупированные за 8 лет территории, а не только там, где он хочет воевать. С другой стороны, Путину трудно сделать эффектную "ответку" на эту блестящую операцию — он исчерпал все методы военно-политического давления на Украину. А Украина еще только начинает нащупывать политические болевые точки Кремля. Как оказалось, для Путина Крым — одна из таких опасных точек.

, Путину и Кремлю, наконец, стало ясным, что теперь война затронет все оккупированные за 8 лет территории, а не только там, где он хочет воевать. С другой стороны, Путину трудно сделать эффектную "ответку" на эту блестящую операцию — он исчерпал все методы военно-политического давления на Украину. А Украина еще только начинает нащупывать политические болевые точки Кремля. Как оказалось, для Путина Крым — одна из таких опасных точек. Во-вторых , грубо сорван российский туристический сезон в Крыму. Крым становится не "раем", а опасным для россиян местом жизни и отдыха.

, грубо сорван российский туристический сезон в Крыму. Крым становится не "раем", а опасным для россиян местом жизни и отдыха. В-третьих, средний класс России, который так упорно не замечал российского-украинской войны, вдруг понял разницу между "операцией" и войной против Украины. Теперь запуганные отдыхающие в Крыму россияне разнесут по всей стране эту плохую весть, что идет настоящая война, и они, все население России, стали частью этой войны.

Впервые Украине удалось военными методами "достучаться" до чувств и мозгов испуганных россиян, минуя мощную российскую кремлевскую пропаганду. Это очень хорошо.

Но самый главный политический эффект удара по Крыму еще впереди. Теперь пропаганде Кремля будет очень трудно удержать версию о случайности ракетного обстрела или самовозгорании авиабазы, а "телевизионная Россия" вдруг почувствует, что Путин растерян и не знает, как прямо, а не косвенно и подло "ответить" Украине. Получается, что Путин не просто промахнулся со своей реакцией на ракетный удар по Крыму (случайные взрывы боеприпасов), но он не имеет средств и мужества "ответить".

Россияне начнут, пока тихо, подозревать, что Путин, как российский лидер, еще уникален, но уже слаб и немощен. Мало того, что он самовольно начал войну с Украиной, не рассчитав своих сил и последствий, но он еще оказался неспособен защитить россиян от этой войны. Оказалось, что Путин силен лишь в пропаганде российского телевидения, а не в жизни. Становится ясным, что Путин сильно ослаб и уже не владеет ситуацией и управлением страны, которую он загнал в катастрофическую войну с Украиной.

А слабый политический лидер России, будь то царь, генсек или президент — это всегда считалось в России самым сильным пороком и преступлением. Ибо в российской психологии "глубинного народа" считается, что "хозяин страны" не может быть слабее его слуг и рабов. Иначе его ждет разочарование и презрение своих поданных и поиск нового "царя".

Источник

Важно