Кровотечение Украины. Какую цену платят наши бойцы за спокойную жизнь украинцев

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В большинстве крупных городов, в которых сконцентрирована жизнь, несмотря на комендантский час, воздушные тревоги и блокпосты, жизнь не слишком напоминает о войне. И даже меткие "прилеты" российских ракет воспринимаются скорее как техногенные катастрофы.

А кровь из раны течет. Течет каждый день.

Статистика украинских потерь закрыта. И это правильно. Чтобы мы не ужаснулись и не дрогнули. Поскольку только через Первый добровольческий мобильный госпиталь на Донбассе в августе проходит более 20 раненых в день. Это без "двухсотых".

Как правило, это страшные минно-взрывные травмы. В большинстве отчетов, которые я получаю онлайн, стоит эта проклятая аббревиатура МВТ. За ней часто инвалидизация и длительная реабилитация раненых. Также ненавижу аббревиатуру ОЧМТ. Это значит, что прилетело в голову и пробило черепную коробку. Если ЗЧМТ – значит, "повезло", и черепную коробку не пробило. Но последствия могут быть не менее тяжелыми. Если просто контузило — счастливчик.

Давайте не забывать и об "обычных" болезнях, которые никуда не делись на время войны. Хронические бронхиты, воспаления легких, диареи, инфаркты, грыжи, межпозвонковые протрузии etc., etc., etc.

Война истощает, как кровотечение. Мы держимся на адреналине, злобе и несгибаемой вере в нашу правду. Но кровь течет, течет, течет. Ежесуточно, ежечасно, непрерывно… И этой кровью мы пишем на страницах нашей истории подзабытой было истину: Freedom is not free — Свобода не бывает бесплатно.

Как же мы будем плакать в трауре после нашей победы, посчитав тех, кто не вернулся с войны! Но это будет потом.

А сейчас у нас нет другого выхода, другого выбора, чем стиснуть зубы, вгрызаться в нашу землю и стоять насмерть. Ибо если мы только дрогнем, пожалеем себя и посыплемся — погибшие нас не поймут. И проклянут с небес.

Единственное, о чем мы вас умоляем, люди в относительно мирных городах, где работают супермаркеты, театры и рестораны: помните о цене, которую платят на передовой, чтобы Украина выстояла. Чтобы не превратилась в большую Бучу или Мариуполь, Бахмут, Попасную или Лисичанск. Чтобы вас пугали сирены воздушной тревоги, а не неожиданная тишина в течение часа. Чтобы вы спали в своих кроватях, а не на матрасах — в подвалах, коридорах и ванных. Чтобы в ваших кранах была проточная вода, в домах — свет и электричество — в розетках.

Просто помните, что за все это каждый день, каждый час, ежесекундно кто-то платит своей жизнью на фронте. Кто-то останавливает своим телом горячий металл. Кто-то вгрызается в землю, гудящую от взрывов стрельбы, ракет и бомб. Кто-то тушит своей кровью пожар, который принесли на нашу землю проклятые орки.

Просто помните, что кровь течет. Каждый день. Каждый час. Ежесекундно. И это кровотечение дает шанс на радикальные реформы в тылу. Которые — будь они проведены вовремя — пусть не предупредили эту вой ну, но наверняка кардинально бы снизили ее цену.

Источник

Важно