Зеленский до сих пор предпочитает лечить гильотиной головную боль: нужна ли пауза в войне и смена власти

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НА РАСТЯЖКЕ

Владимир Зеленский сегодня является краеугольным камнем, который олицетворяет украинскую государственность в глазах большинства украинцев. Более 50% доверия граждан на шестом году президентства (согласно последнему исследованию "Разумков Центра") — фантастический результат, о котором могли только мечтать предшественники Владимира Александровича.

Это означает, что действующий гарант в глазах как минимум половины украинцев стал символом сохранения украинской государственности во время войны. Какая не есть, но своя, хоть и с прокурорами-инвалидами, МСЭКовскими руководителями-миллионерами, командирами-самодурами и тому подобное. Очевидно украинцы убеждены, что лошадей на переправе не меняют, как и Верховглавкома во время войны.

По иронии судьбы, война превратила президента, которого народ избирал в надежде на радикальные изменения и демонтаж неэффективной постсоветской системы, в президента — охранника этой системы. И ее заложника одновременно. Запрос на радикальные реформы, на мирную революцию и кардинальное изменение системы отложен до окончания войны.

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Но трагедия заключается в том, что без радикального реформирования государства — на уровне философии, конституционной архитектуры и принципов взаимодействия власти и общества — нам не выиграть эту войну. Действительно экзистенциальная дилемма, перед которой оказалась Украина, — меняйся или умри.

В короткой войне, которая длится месяцами, можно отложить радикальные реформы до мирных времен. В условиях длительной войны на истощение — это путь к поражению.

Да, внешняя поддержка может еще некоторое время держать украинскую государственность на плаву. Как пациента держат на аппарате искусственной вентиляции легких. Но на ИВЛе можно выжить некоторое время, но нельзя жить...

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) по МСЭКам и прокурорам в очередной раз подтвердило: президент до сих пор мыслит электорально, а не по-государственному. Для него аплодисменты из зала до сих пор важнее эффективности функционирования системы. Он до сих пор предпочитает лечить гильотиной головную боль. И до сих пор воспринимает мир как артист, а не как строитель государства.

И именно поэтому я раз за разом повторяю, что нам нужна пауза в войне. Потому что без паузы смена власти в стране возможна только по катастрофическому сценарию, который может похоронить украинскую государственность. А без смены власти не будет радикальных реформ, которые одни способны разблокировать Украине путь в будущее.

"Какая не есть, лишь бы своя" уже не работает...

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