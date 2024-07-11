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Мнения

Момент для мирных переговоров. Когда наступит подходящее время для разговора с Россией

Кремль не способен поддерживать агрессию годами, уверяет журналист Виктор Трегубов. При условии, что Украина сохранит поддержку Запада, будет развивать собственное оборонное производство, а с России не будут сняты санкции — наступит тот день, когда у нас будет, а у них не будет. Вот тогда можно будет говорить о мире.

Виктор Трегубов
Виктор Трегубов
Журналист, военнослужащий ВСУ
eye 1034
т-54, танк, россия
Фото: Открытые источники | Россия уже вынуждена бросать в бой Т-54, которые видели еще живого Сталина
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Вообще странно проговаривать очевидное, но.

Любая война на истощение продолжается, пока одна из сторон способна поддерживать боеспособность на том же уровне.

То есть, продолжаться вечно она может только в случае, если ресурсные запасы сторон не исчерпываются. То есть, производится больше, чем уничтожается и расходуется.

По длинному ряду направлений, у россиян сейчас уничтожается и расходится больше, чем производится. И это видно и несомненно.

Это танки, иначе бы в Украину не шли бы Т-55 (видели Хрущева молодым) и даже Т-54 (видели Сталина живым).

Это ресурс стратегических бомбардировщиков. Это самолеты радиолокационной разведки. Флот — отдельно.

Это боеприпасы к арте, иначе не нужны были бы северокорейские поставки. И это сама арта и ресурс ее стволов. И еще много чего.

Это все, что Россия не способна восстановить, или не способна восстановить достаточно быстро в условиях боевых действий, потому что теряет быстрее, чем производит.

Это означает, что Кремль не способен поддерживать агрессию годами. При условии, что Украина сохранит поддержку Запада с его ВПК, будет развивать собственное производство там, где для этого есть соответствующая база, а с России не будут сняты санкции, ограничивающие ее возможности для экспорта "серыми" схемами — наступит тот день, когда у нас будет, а у них не будет.

И вот тогда можно будет начинать говорить о мире. Медленно и с правильными условиями.

А до этого как-то рано.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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