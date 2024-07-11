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Взагалі дивно проговорювати очевидне, але.

Будь-яка війна на виснаження триває, допоки одна зі сторін здатна підтримувати боєздатність на тому ж рівні.

Себто, тривати вічно вона може лише у випадку, якщо ресурсні запаси сторін не вичерпуються. Себто, виробляється більше, ніж знищується та розходується.

По довгій низці напрямків, у росіян зараз знищується та розходиться більше, ніж виробляється. І це видно та безсумнівно.

Це танки, бо інакше б в Україну не йшли б Т-55 (бачили Хрущова молодим) та навіть Т-54 (бачили Сталіна живим).

Це ресурс стратегічних бомбардувальників. Це літаки радіолокаційної розвідки. Флот — окремо.

Це боєприпаси до арти, бо інакше не потрібні були б північнокорейські постачання. І це сама арта та ресурс її стволів. І ще багато чого.

Це все, що Росія не здатна поновити, або не здатна поновити достатньо швидко в умовах бойових дій, бо втрачає швидше, ніж виробляє.

Це означає, що Кремль не здатний підтримувати агресію роками. За умови, що Україна збереже підтримку Заходу з його ВПК, розвиватиме власне виробництво там, де для цього є відповідна база, а з Росії не будуть зняті санкції, що обмежують її можливості для експорту "сірими" схемами — наступить той день, коли в нас буде, а в них не буде.

І от тоді можна буде починати говорити про мир. Повільно і з правильними умовами.

А до цього якось рано.

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