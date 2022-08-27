Укроборонпром и Генштаб разработали программу развития дронов: как она поможет ВСУ

Эксперты систематизировали все виды БПЛА и боеприпасы к ним, а частные компании помогут быстрее их производить.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и государственный концерн "Укрборонпром" разработали программу развития беспилотных летательных аппаратов для спецслужб и военных. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

В рамках проекта специалисты составили список БПЛА с их тактико-техническими характеристиками, систематизировали знания об их боевом применении и определили, какие боеприпасы им необходимы. Авторы учли опыт как украинских, так и зарубежных военных. Власти Украины намерены сотрудничать с частными производителями дронов ради быстрого производства аппаратов для армии.

Программу разработали по указу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и уже представили ему. Авторы рассчитывают, что если предложенные ими меры быстро воплотить в жизнь, то Украина быстрее одержит победу над Россией.

"Эта работа призвана помочь в том числе частным производителям, многие из которых сейчас работают во благо Сил безопасности и обороны. Для этого мы собирали представителей, говорили о потребностях, о возможной помощи, о масштабировании и оперативности и безопасности производства", – прокомментировал менеджер проектов Укроборонпрома Олег Болдырев.

Генштаб напомнил, что Укроборонпром помог организовать два хакатона (Drone Hackathon і хакатон IDI Camp), которые также посвящены усовершенствованию беспилотников. Специалисты концерна также оценивают военные разработки, включая летательные аппараты, которые подают в рамках грантовой программы, за выполнение которой также отвечает Кабмин и Украинский фонд стартапов (USF).

Ранее писали, что ВСУ получат БПЛА украинского производства ACS-3, SKIF и UJ-22 в рамках проекта "Армия дронов". Министерство цифровой трансформации обратило внимание на аппараты, которые уже сейчас применяются в военных и гражданских целях.

Писали также, как пособники россиян купили на свои деньги дрон для ВСУ. Украинским спецслужбам удалось взломать Telegram-каналы, где собирали средства на нужды российской армии, и указать свой кошелек для донатов. На собранные деньги украинским солдатам купили квадрокоптер DJI Mavic Mini 2.