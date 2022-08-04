ВСУ получат дроны украинского производства: что известно об ACS-3, SKIF и UJ-22

Инженеры из Украины разработали много БПЛА, которые уже применяются в военных и гражданских целях. Три самых лучших должны пополнить "Армию дронов".

Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в Telegram о том, что правительство планирует закупить для армии отечественные дроны от компаний Skyeton, Culver Aviation и "Укрджет", и сейчас обсуждают условия с разработчиками. Фокус расскажет об истории создания и особенностях украинских летательных аппаратов.

UJ-22 Airborne: ударный дрон с большим арсеналом

[ + – ] Дрон UJ-22 на аэродроме Фото: dev.ua

В 2021 году компания "Укрджет" представила ударный дрон UJ-22 Airborne на выставке "Зброя та безпека-2021". Он предназначен для поражения живой силы и боевой техники, а для этого может нести неуправляемые авиабомбы, 82-мм мины (4 штуки) или гранаты РПГ-7 (БП).

Главный инженер "Укрджета" Игорь Крамаренко рассказал сайту "Армія Inform", что точность попадания беспилотника с расстояния 700 м составляет до 10 м — довольно высокий показатель для неуправляемых снарядов. По словам разработчика, у ВСУ есть большое количество боеприпасов, которые использует UJ-22, перед сбросом на них нужно лишь установить специальное "оперение", а это можно сделать прямо на поле боя.

[ + – ] Снаряды для дрона UJ-22

Модель может не только уничтожать врагов, но и вести разведку благодаря 64-мегапиксельному фотоаппарату. Иногда передача фотографий в реальном времени лучше трансляции видео, ведь военные могут видеть поверхность земли с разрешением до 5 см на пиксель.

Для взлета аппарату необходима площадка диной как минимум 50 м. Управление осуществляется в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах, то есть боевому дрону для выполнения боевых задач не нужно участие оператора. Связь между пунктом управления и военным БПЛА осуществляется по зашифрованному каналу, операторы при этом могут находиться в специальном автомобиле.

UJ-22 может летать в экстремальных погодных условиях. Он оборудован стартером-генератором и системой автопилотирования, разработанная инженерами "Укрджета". Для противодействия системам радиоэлектронной борьбы разработчики создали инерциальную система "Ксенс", которая позволяет обходиться без связи со спутниками GPS — достаточно ввести координаты.

"Для производства одного комплекса (это наземная станция и 2 беспилотника) нужно до 2-х месяцев. Для обучения оператору достаточно одного месяца, чтобы он уверенно мог выполнять свою работу", — поделился Игорь Крамаренко.

Характеристики UJ-22 Airborne:

Радиус действия: 100 км при связи с оператором и 800 км на автопилоте;

Максимальная скорость: 160 км/ч;

Максимальная высота полета: 6 км;

Максимальная продолжительность полета: 12 ч;

Вес полезной нагрузки: до 20 кг;

Максимальная взлетная масса: 85 кг.

ACS-3 от Skyeton: рекордсмен который не боится "глушилок"

[ + – ] Дрон ACS-3 на взлетной платформе

Компания Skyeton начала разрабатывать собственный дрон в 2014 году, выбрав конструкцию с бензиновым двигателем и неподвижным крылом, а через два года украинская армия приняли его на вооружение. Военная версия авиационного комплекса получила название ACS-3, а гражданская — Raybird-3.

6 сентября 2019 года Raybird-3 установила рекорд Украины по максимальной длительности полета — 24 ч 31 мин. За это время аппарат преодолел более 2000 км, при этом сохранил топлива еще на 1,5 ч. В 2020 году разработчики представили модифицированную версию ACS-3M с новым инжекторным двигателем, улучшенным программным обеспечением и возможностью монтировать малогабаритный радар с синтезированной апертурой.

Глава "Скаэтона" Роман Княженко рассказал Defense Express о главных преимуществах ACS-3. По его словам, беспилотник может работать, не боясь вражеских систем РЭБ. Если он попадет в радиус их действия и столкнется с помехами, то продолжит лететь, но уже не по GPS, а по загруженной в систему цифровой карте или полагаясь на инерциальную высокоточную систему. При попытках "заглушить" канал связи, БПЛА выручат шумообразные широкополосные системы телеметрии и управления. Противнику будет трудно найти, на какой частоте работает ACS-3M, к тому же, БПЛА может в любой момент ее сменить.

Характеристики ACS-3:

Радиус действия: 240 км;

Максимальная скорость: 140 км/ч;

Максимальная высота полета: 3,5 км;

Максимальная продолжительность полета: до 28 ч;

Вес полезной нагрузки: до 5 кг;

Максимальная взлетная масса: 23 кг.

Беспилотник SKIF: разведчик и картограф

[ + – ] Дроны SKIF с открепленными крыльями Фото: Facebook

Culver Aviation начали разрабатывать военный дрон-разведчик, а затем начали использовать его в коммерческих целях. Сейчас SKIF оценивает ущерб, нанесенный российскими военными, и составляет подробные карты местности благодаря камере с разрешением 61 Мп и точностью до 1 см на пиксель, а также системе навигации GNSS. Такие характеристики позволяют ему также проводить разведку на поле боя. БПЛА самостоятельно летит по запрограммированному маршруту, но оператор может контролировать его в режиме реального времени и при необходимости брать управление на себя.

История создания БПЛА началась в 2014 году, когда предприниматель Александр Даниленко встретился с другом и увидел самодельный летательный аппарат, способный летать по запрограммированному маршруту и передавать видео. Товарищи создали волонтерскую организацию EyeTech и начали разрабатывать дрон для украинской армии, собирая прототипы в гараже, пока не собрали модель под названием Patriot, которой заинтересовалось Минобороны.

Теперь проект перерос в компанию ITEC, а летательный аппарат обзавелся улучшениями: хорошей камерой, тепловизором, батареей, обеспечивающей 2 ч работы. В 2016 году участники проекта научились использовать более современные материалы и компьютерные программы для проверки аэродинамики. Но заказов от волонтеров не хватало, чтобы держать бизнес на плаву, а Минобороны так и не подписало с контракт, поэтому ITEC сменила название на Culver Aviation и начала сотрудничать с гражданскими заказчиками, например, фермерами, собирая беспилотники под названием SKIF. За один вылет "птичка" может снять территорию площадью до 1500 га.

Характеристики SKIF:

Радиус действия: 50 км;

Максимальная скорость: 70 км/ч;

Максимальная высота полета: 400 м;

Максимальная продолжительность полета: до 2 ч.

Ранее Михаил Федоров показал новые БПЛА, купленные для "Армии дронов" Украины. ВСУ уже передали десятки FLyEye и DJI Matrice 300 на деньги, которые пожертвовали украинцы и жители более 70 других стран мира.