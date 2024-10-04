Понад сто "Шахедів" щодня: військовий експерт прогнозує посилення атак БПЛА

За словами Ігоря Романенка, українцям варто готуватися до того, що росіяни будуть запускати безпілотники як вдень, так і вночі. А Україні у відпоівдь необхідно завдавати ударів по заводах, де ці дрони збирають.

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Росія планує посилювати повітряні атаки на Україну, зокрема за допомогою безпілотників типу Shahed, прагнучи здійснювати їх у режимі 24/7. Про це сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник керівника Генштабу Ігор Романенко в інтерв'ю для ТСН.ua.

"Вони масштабують атаки саме "Шахедами" і намагаються вийти на постійний режим, щоб здійснювати їх щоденно і не тільки вночі, а й вдень. До цього нам варто готуватися. І не лише силам протиповітряної оборони, а й звичайним громадянам, яким доведеться вчитися жити в таких умовах — постійних атак", — вважає експерт.

За словами Романенка, Росія збільшує виробництво дронів, і замість десятків ударних БпЛА тепер ідеться вже про сотні. У вересні це стало особливо помітним за кількістю ворожих пусків.

"Якщо це масштабування буде відбуватися і надалі, це означає для нас, що щоденний запуск буде понад сотню ударних БпЛА", — припустив Романенко.

Експерт зазначив, що для зменшення цієї загрози Україні необхідно наносити удари по заводах, де збирають дрони. Для ефективного знищення таких об'єктів потрібна далекобійна зброя та дозволи від партнерів на удари по території Росії.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня Україну атакували 105 ударних БпЛА. Їх Росія запустила з Приморсько-Ахтарська, Орла, Курська та тимчасово окупованого Криму.

26 вересня в Інституті науки та міжнародної безпеки заявили, що Росія збільшила масштаби виробництва "Шахедів" і перевиконала річний план. Підприємство "Алабуга" планувало поставити російській армії 6000 безпілотників до вересня 2025 року, однак досягло цього показника ще в серпні цього року.

30 вересня головний редактор Defense Express Олег Катков нагадав, що Україна атакувала "Алабугу", однак це не змусило росіян закрити підприємство або ж зупинити виробництво БПЛА. Він вважає, що по "Алабузі" потрібно бити методично потужнішими безпілотниками.