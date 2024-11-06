Ракети Х-59, Х-31П та 63 "Шахеди": РФ вдарила по Україні, є руйнування

Внаслідок атаки уражено енергооб'єкт на Миколаївщині, є руйнування на Сумщині і Дніпропетровщині. 20 ворожих БПЛА "загубилися" в повітряному просторі України.

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Увечері 5 листопада та в ніч на 6 листопада 2024 року РФ завдала удару по Україні керованими ракетами та "Шахедами". Силами ППО збито понад половину ворожих БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що ЗС РФ запустили по Одещині 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-31П, а також 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу, які запускали із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Чауди (Крим).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два перебувають в повітряному просторі України", — йдеться в повідомленні.

Атака на Миколаївщину

Як повідомили в Миколаївській ОВА, у ніч проти 6 листопада силами та засобами ППО на Миколаївщині знищено 7 "Шахедів". Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Також за минулу добу ЗС РФ атакували FPV-дронами та артилерією Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено два автомобілі, у с. Дмитрівка – господарча споруда. Постраждалих немає.

Також під ворожими артилерійськими обстрілами перебувало місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок стан постраждалих стабільний. Крім того, внаслідок обстрілу, виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Атака на Сумщину

Голова Сумської ОВА Ігор Кальченко повідомив про атаку на регіон 5 листопада. Було зафіксовано 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області та 208 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Окупанти атакували прикордоння із РСЗВ, мінометів, застосували FPV-дрони та КАБи.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі російська армія обстріляла Нікопольщину в Дніпропетровській області. Про це проінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор вдарив з РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді. Випустив 10 снарядів. Загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини – без ворожих ударів", — йдеться в повідомленні.

Атака на Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що в результаті ракетного удару по Запоріжжю 5 листопада 7 людей загинули, 25 отримали поранення. Також впродовж доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

"Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці. 154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Лобкового та Новоданилівки", — повідомив Федоров.

Крім цього ЗС РФ завдали по області понад 130 ударів із артилерії. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також російські "Шахеди" ататкували Кіровоградщину та Чернігівщину. 5 листопада у Харкові внаслідок обстрілу руйнувань зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка. За попередньою інформацією місцевої влади, удар будо скоєно "Шахедом".

Нагадаємо, що Сили оборони України використовують дрони від компанії Ptashka Drones, оснащені "сіткометами" для перехоплення ворожих квадракоптерів, зокрема "Мавіків".