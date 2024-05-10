Украинский дрон поразил российский НПЗ в рекордных 1500 километров, — Reuters

По словам журналистов, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы РФ, обслуживающие российский ВПК, не могут быть в безопасности даже в глубоком тылу.

Related video

В четверг, 9 мая, украинский БПЛА атаковал крупный нефтеперерабатывающий завод на территории Башкортостана, который находится от Украины на расстоянии порядка 1500 километров. На сегодня это самая дальнобойная атака дрона за время войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Авторы публикации ссылаются на источник в украинской разведке. Неустановлено, откуда запускался дрон, а также его разновидность. Ближайшая территория, контролируемая Украиной, находится примерно в 1400 км.

Представитель украинских разведслужб, на слова которого ссылаются журналисты, назвал эту атаку рекордной с точки зрения расстояния.

Нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы РФ, которые обслуживают военный комплекс, не могут быть в безопасности даже в глубоком тылу, отметил собеседник агентства.

Российские чрезвычайные службы сообщили, что в ходе атаки дрон повредил здание насосной станции нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим". Ежегодно он перерабатывает порядка 10 млн тонн нефти и выпускает 1 млн тонн топлива. Его довоенная прибыль составляла 29 млрд руб.

Удары дронов по российским НПЗ

По оценкам НАТО, по состоянию на начало апреля атаки по российским нефтеперерабатывающим комплексам в РФ с начала года вывели из строя до 15% российских заводов. Подсчеты Reuters указывают на то, что по состоянию на 15 апреля Россия смогла восстановить некоторые из ключевых НПЗ. Объем мощностей, выведенных из строя дронами составлял 10%, а на конец марта — 14%.

Напомним, что после атак украинских дронов на НПЗ в РФ стали массово увольняться сотрудники. По словам бывшего сотрудника НПЗ, который подал заявление на увольнение, людей становится меньше, а работы больше.

Также сообщалось, что, по словам журналистов Foreign Affairs, удары Украины по российским НПЗ оказались эффективнее западных санкций.