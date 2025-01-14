Дрони вдруге за тиждень атакували Енгельс: знову влучили у нафтобазу (відео)

Губернатор Саратовської області підтвердив, що БпЛА атакували "промислове підприємство". На місці здійнялась пожежа.

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У ніч з 13 на 14 січня безпілотники атакували місто Енгельс в Саратовській області Росії, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі", — написав Бусаргін.

Як зазначають у соцмережах, дрони знову атакували нафтобазу, яка розташована в Енгельсі.

На одному з оприлюднених в соцмережах відео чутно, як місцева мешканка каже про те, що загорілись баки з паливом.

"Знову баки загорілись. Туди й влучили", — говорить жінка.

Українська сторона на момент публікації матеріалу не коментувала атаку безпілотників по Енгельсу.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 січня безпілотники атакували місто Енгельс у Саратовській області РФ.

Вдень 8 січня на нафтобазі в російському Енгельсі вибухнув другий резервуар.