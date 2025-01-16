"Це жах якийсь": дрони атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ (відео)
Спочатку губернатор Воронезької області відзвітував, що ППО знищила усі безпілотники, а руйнувань нібито немає. Проте, коли у мережі з'явились відео пожежі, йому довелось визнати, що дрони таки пошкодили нафтобазу.
Надвечір 15 січня ударні безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області Росії. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусев.
Спочатку Гусев написав у своєму Телеграмі, що у передмісті Воронежа засобами ППО та РЕБ було знищено кілька безпілотних літальних апаратів, а постраждалих і руйнувань нібито немає.
Проте після того, як у місцевих пабліках почали з'являтись відео пожежі на нафтобазі, губернатору довелось визнати, що "руйнування" таки є.
"Унаслідок падіння кількох БПЛА в одному з районів області сталося загоряння на території нафтобази", — зазначив Гусев через кілька годин після попереднього повідомлення.
Він також наголосив, що тримає ситуацію на "особистому контролі".
На одному з таких оприлюднених відео жінка за кадром обурюється наслідками ударів БпЛА.
"Це жах якийсь, взагалі", — каже жінка.
Журналісти російського видання Astra зазначили, що дрони атакували нафтобазу у місті Ліски, яке розташоване за 90 кілометрів від самого Воронежа.
Українська сторона на момент публікації матеріалу не коментувала удари по нафтобазі у Лісках.
Нагадаємо, надвечір 14 січня безпілотники атакували спиртзавод у Тамбовській області Росії.
У ніч з 13 на 14 січня безпілотники атакували місто Енгельс в Саратовській області Росії, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових підприємств.