Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області РФ (відео)

За даними російських пропагандистських видань, для атаки Збройні сили України нібито використовували БпЛА "Бобер".

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Надвечір 14 січня безпілотники атакували спиртзавод у Тамбовській області Росії. Про це повідомило російське пропагандистське видання Mash.

"ЗСУшні БПЛА спробували атакувати новолядинський спиртзавод у Тамбовській області. ППО знищила щонайменше один безпілотник", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для атаки Збройні сили України нібито використовували БпЛА "Бобер".

"Перед цим місцеві жителі чули вибухи в небі", — уточнили в Mash.

Водночас у місцевих пабліках стверджують, що серйозних пошкоджень на атакованому промисловому об'єкті немає.

"За словами місцевих жителів, БПЛА намагалися атакувати промисловий об'єкт у селищі Нова Ляда. За їхніми словами, серйозних пошкоджень немає", — йдеться у повідомленні.

Влада Тамбовської області повідомила, що у селищі Нова Ляда силами ППО і засобами РЕБ було знищено безпілотний літальний апарат, а в районі вулиці Ювілейна виявлено залишки БПЛА, який зачепився за гілки дерева і вибухнув.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня безпілотники атакували місто Енгельс в Саратовській області Росії, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

14 січня джерела Фокусу повідомили, що дрони СБУ вдарили по хімкомбінату, нафтопереробному заводу і складах в РФ.