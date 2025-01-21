Пів сотні дронів атакували 6 регіонів РФ: прилетіло на авіазавод і нафтобазу (відео)

Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив удар по Смоленському авіазаводу. На ньому росіяни виробляють, обслуговують та модернізують військові літаки, зокрема Су-25.

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В ніч на 21 січня відбулася масована атака БПЛА на шість російських регіонів. Російські ЗМІ повідомляли про вибухи в кількох містах і публікували кадри пожеж на підприємствах і в житлових будинках.

За даними російських пабліків, кілька безпілотників атакували нафтобазу в Лискинському районі Воронезької області надвечір 20 січня. Про постраждалих не повідомляється. РосЗМІ припускають, що підприємство атакував 2,5-метровий дрон-камікадзе "Бобер", який має час польоту 7 годин і дальність 1 000 км.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про нове загоряння внаслідок "падіння БПЛА" на території нафтобази в місті Лиски, яку до того українські дрони атакували ввечері 15 січня. На ній зберігається паливо для забезпечення потреб окупаційної армії.

Також від атаки ударних дронів потерпав Смоленськ. Перший вибух містяни почули близько 00:20 вночі 21 січня, другий — о 00:40. За словами очевидців, один із безпілотників врізався в дах житлового будинку та спричинив загоряння, від пожежі постраждали щонайменше шість поверхів. Іще один дрон, за словами мешканців міста, упав біля клінічної лікарні о 1:35. Близько 2 години ночі місцеві поскаржилися на відключення електроенергії та водопостачання в кількох багатоповерхівках.

Російські журналісти писали, що попередньо ціллю атаки був Смоленський авіаційний завод.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що атаку БПЛА було відбито, а на дахах кількох будинків сталися загоряння через падіння уламків.

Удар по Смоленському авіаційному заводу підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що на цьому заводі виробляють, ремонтують, обслуговують та модернізують російські військові літаки, зокрема штурмовики Су-25. Підприємство грає значну роль в оборонному комплексі країни-агресора, постачає іншим підприємствам компоненти та бере участь у коопераціях для розробки сучасних авіаційних систем.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", — сказав Коваленко.

На вибухи вночі скаржилися також мешканці Ростовської, Саратівської, Бєлгородської та Брянської областей. Крім того, план "Килим" через небезпеку атаки БПЛА вводив аеропорт Казані.

У Міноборони РФ заявили, що збили за ніч 55 українських дронів, із них 22 — над Брянською областю.

Нагадаємо, 20 січня ЗМІ писали, що російські блогери скаржаться на вразливість до атак БПЛА систем ППО РФ.

В ніч на 20 січня українські безпілотники атакували авіазавод у Казані, де виробляються та ремонтуються бомбардувальники Ту-160 та Ту-22М3М/Ту-22М3.