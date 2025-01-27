"Все уже забегали": количество согласных на переговоры украинцев стремительно возросло, — СМИ

Неназванный нардеп поделился, что чиновники "боятся пропустить старт". Ранее Зеленский отказался от невыгодных для Украины условий из-за общественных настроений, но с тех пор ситуация изменилась.

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Украинская власть готовится к началу переговоров о завершении войны, понимая, что общество значительно больше готово принять прекращение огня. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 27 января.

"Никто не знает, когда и что будет, но все уже забегали. Боятся пропустить старт и быть неготовыми. Но все зависит, смогут ли россиян посадить за стол и о чем договариваться", — сообщил неназванный нардеп из "Слуги народа".

Один из самых больших рисков — действия власти не примут гражданские и военные, тогда переговоры не будут иметь значения. В начале полномасштабной войны украинцы стремились защищаться и выйти на границы 1991 года. В частности и поэтому президент Владимир Зеленский отверг так называемые "стамбульские соглашения". Один из членов делегации делился, что проигрышные условия не были подписаны из-за вероятного неприятия обществом.

Однако за три года ситуация на фронте и общественные настроения изменились. Опрос, проведенный в декабре, показал, что в последнее время резко увеличилось число граждан, которые хотят немедленных переговоров и прекращения огня. В СМИ условно подытожили, что теперь начало процесса не грозит Майданом.

Динамика изменения отношения украинцев к сценариям завершения войны Фото: Украинская правда

Предполагается, что мирных массовых акций переговоры не спровоцируют, но отсутствие серьезных гарантий безопасности для Украины может таки привести к протестам — не массовым, но и не мирным. Об этих опасениях упомянуло большинство собеседников СМИ во властной команде. Поэтому пока процесс официально не начался, власть пытается четко очертить: основанием для любых договоренностей могут стать только надежные гарантии.

Зеленский и его команда повторяют, что на Будапешт-2 или Минск-3 не согласятся. Сообщается, что президент уже готовит Европу к разговору о минимум 200 тысячах миротворцев.

"У нас сейчас две большие задачи. Попробовать сделать что-то большое и беспрецедентное. Возможно, добиться какого-то соглашения о гарантиях с США, которое было бы ратифицировано Конгрессом. Ни у кого в мире такого нет, и это было бы серьезным сигналом. Параллельно надо отбить главные российские хотелки, типа вечной нейтральности и чего-то такого", — отметил неназванный влиятельный член команды Зеленского.

Большинство опрошенных журналистами топ-чиновников прогнозируют, что в случае начала переговоров Москва начнет с ранее отвергнутого проекта "стамбульских соглашений".

"Поэтому надо будет побороться еще, чтобы выбросить "предательские" пункты об ограничении армии или нейтралитете. Но это если до таких переговоров вообще дойдет. Пока ждем, что решат американцы, какие результаты будут от их разговоров с россиянами. Может, там такое будет, что наши вообще пошлют всех", — пояснил собеседник.

Напомним, в турецком издании Hürriyet сообщили, что мирные переговоры о завершении войны в Украине могут начаться уже весной. Отмечается, что до этого президент США Дональд Трампа встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по полномасштабной войне в Украине. Глава ОП Андрей Ермак отреагировал и заявил, что Кремль готов "говорить об Украине без Украины", посоветовав президенту РФ "вернуться в реальность".