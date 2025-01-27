"Всі уже забігали": кількість згодних на переговори українців стрімко зросла, — ЗМІ

Неназваний нардеп поділився, що чиновники "бояться пропустити старт". Раніше Зеленський відмовився від невигідних для України умов через суспільні настрої, але з того часу ситуація змінилась.

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Українська влада готується до початку переговорів про завершення війни, розуміючи, що суспільство значно більше готове прийняти припинення вогню. Про це йдеться у матеріалі "Української правди", опублікованому 27 січня.

"Ніхто не знає, коли й що буде, але всі уже забігали. Бояться пропустити старт і бути неготовими. Але все залежить, чи зможуть росіян посадити за стіл і про що домовлятися", — повідомив неназваний нардеп зі "Слуги народу".

Один з найбільших ризиків — дії влади не приймуть цивільні й військові, тоді перемовини не матимуть значення. На початку повномасштабної війни українці прагнули захищатись й вийти на кордони 1991 року. Зокрема і через це президент Володимир Зеленський відкинув так звані "стамбульські угоди". Один з членів делегації ділився, що програшні умови не були підписані через ймовірне несприйняття суспільством.

Проте за три роки ситуація на фронті й суспільні настрої змінилися. Опитування, проведене у грудні, показало, що останнім часом різко побільшало громадян, які хочуть негайних переговорів і припинення вогню. У ЗМІ умовно підсумували, що тепер початок процесу не загрожує Майданом.

Динаміка зміни ставлення українців до сценаріїв завершення війни Фото: Українська правда

Передбачається, що мирних масових акцій переговори не спровокують, але відсутність серйозних гарантій безпеки для України може таки призвести до протестів — не масових, але й не мирних. Про ці побоювання згадала більшість співрозмовників ЗМІ у владній команді. Тож поки процес офіційно не почався, влада намагається чітко окреслити: підставою для будь-яких домовленостей можуть стати лише надійні гарантії.

Зеленський і його команда повторюють, що на Будапешт-2 або Мінськ-3 не погодяться. Повідомляється, що президент вже готує Європу до розмови про щонайменше 200 тисяч миротворців.

"У нас зараз дві великі задачі. Спробувати зробити щось велике і безпрецедентне. Можливо, добитись якоїсь угоди про гарантії зі США, яка б була ратифікована Конгресом. Ні в кого у світі такого немає, і це було б серйозним сигналом. Паралельно треба відбити головні російські хотєлки, типу вічної нейтральності й чогось такого", — зазначив неназваний впливовий член команди Зеленського.

Більшість опитаних журналістами топчиновників прогнозують, що в разі початку переговорів Москва почне з раніше відкинутого проєкту "стамбульських угод".

"Тому треба буде поборотись ще, щоб повикидати "зрадні" пункти про обмеження армії чи нейтралітет. Але це якщо до таких переговорів взагалі дійде. Поки чекаємо, що вирішать американці, які результати будуть від їхніх розмов із росіянами. Може, там таке буде, що наші взагалі пошлють всіх", — пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, у турецькому виданні Hürriyet повідомили, що мирні переговори про завершення війни в Україні можуть розпочатись вже навесні. Зазначається, що до цього президент США Дональд Трампа зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним.

24 січня Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо повномасштабної війни в Україні. Голова ОП Андрій Єрмак відреагував і заявив, що Кремль готовий "говорити про Україну без України", порадивши президенту РФ "повернутися в реальність".