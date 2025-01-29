США перекидають в Україну велику партію ракет до Patriot з Ізраїлю, — ЗМІ

Журналісти зазначили, що це найбільша поставка зброї з Ізраїлю в Україну за весь час повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський не брав трубки від Беньяміна Нетаньягу, доки останній не погодив передачу ракет Україні.

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Літаки військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки перевезли близько 90 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot зі складу в Ізраїлю до Польщі, які далі мають передати Україні. Про це пише Axios.

У квітні минулого року ізраїльські військово-повітряні сили офіційно вивели з експлуатації систему протиповітряної оборони Patriot, яку отримали 30 років тому від США під час першої війни в Перській затоці. Її списали через те, що сама система стала менш актуальною, оскільки Ізраїль розробив власні системи протиповітряної оборони, а Patriot використовували для навчань

Українські чиновники звернулися до партнерів з ідеєю про те, що Ізраїль поверне ці ракети назад до США, щоб їх відремонтували і відправили в Україну.

Проте протягом кількох місяців Ізраїль зволікав, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь, можливо, постачаючи сучасну зброю Ірану.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу тижнями відмовлявся відповідати на його дзвінки з цього приводу, але наприкінці вересня все ж таки схвалив цю ідею, розповіли журналістам українські та ізраїльські джерела.

У той час Нетаньягу хотів поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати його згоду на щорічне паломництво ультраортодоксальних ізраїльтян до міста Умань в Україні, де похований відомий рабин. За словами українського чиновника, Зеленський не відповідав на його дзвінок, поки Нетаньягу не схвалив угоду щодо Patriot.

Водночас Ізраїль нібито заздалегідь поінформував Росію про цей крок і підкреслив, що він "лише повертає систему Patriot до США", а не постачає зброю в Україну.

За словами джерела видання, Ізраїль поінформував Росію, що це був крок, подібний до того, який США зробили два роки тому, коли передали Україні артилерійські снаряди з резервного сховища в Ізраїлі.

Представник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що система Patriot була повернута до США, додавши, що "нам не відомо, чи була вона доставлена в Україну".

Автори матеріалу відзначають, що 90 ракет, які "цього тижня" доставили до польського Ряшева, Україна може використовувати зі своїми нинішніми батареями.

Додаткове обладнання, таке як радари та інше спорядження, спочатку буде передано до США для ремонту.

Нагадаємо, 20 січня військовий аналітик Євген Дикий заявив, що міжнародні партнери не хочуть надавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

27 січня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що його Тель-Авів не ініціював передачу Україні захопленої в Лівані ізраїльськими військовими зброї російського виробництва.