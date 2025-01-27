ЗМІ повідомили про передачу Ізраїлем трофейної зброї Україні: посол прокоментував (відео)

За інформацією посла Ізраїлю в Україні, це була приватна ініціатива Шарен Хаскель, яка під час перебування на посаді депутата парламенту внесла відповідний законопроєкт. Прийнятий він не був, тому на цьому питанні "можна ставити крапку".

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Ізраїль не ініціював передачу Україні захопленої в Лівані ізраїльськими військовими зброї російського виробництва. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Річ не йде про ініціативу Ізраїлю. Є тут якийсь "зіпсований телефон". Хтось щось недозрозумів", — зазначив представник Ізраїлю.

За словами Міхаеля Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель, коли ще була депутатом Кнесету, виступила із приватною законодавчою ініціативою. Відповідно до неї Ізраїль передав би захоплену зброю російського провадження Україні.

Ця ініціатива не просунулась у Кнесеті. З того часу Шарен Хаскель стала заступником міністра закордонних справ і вона вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи. Тому, на думку посла Ізраїлю, на цьому питанні "можна поставити крапку".

Міхаель Бродський додав, що всі питання щодо передачі зброї цілком і повністю знаходиться у відповідальності Міністерства оборони. Оборонне відомство Ізраїлю подібного рішення не приймало.

"Якщо розібратися в деталях, то це не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не матиме", — додав він.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ писали, що Ізраїль розглядає можливість відправлення Україні зброї радянського і російського виробництва, яку було захоплено в Лівані. За інформацією журналістів, близько 60% зброї, захопленої Ізраїлем під час протистояння з "Хезболлою" в Лівані 2024 року, було вироблено в СРСР і Росії.

Того ж дня аналітик OSINTdefender повідомляв, що Ізраїль почав поставки затрофеєної зброї Україні. Він зазначав, що американські військово-транспортні літаки С-17 вилетіли до Ізраїлю, а потім до аеропорту в Жешуві в Польщі,