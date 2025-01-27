СМИ сообщили о передаче Израилем трофейного оружия Украине: посол прокомментировал (видео)

По информации посла Израиля в Украине, это была частная инициатива Шарен Хаскель, которая в бытность на должности депутата парламента внесла соответствующий законопроект. Принят он не был, поэтому на этом вопросе "можно ставить точку".

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Израиль не инициировал передачу Украине захваченного в Ливане израильскими военными оружия российского производства. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Речь не идет об инициативе Израиля. Есть здесь какой-то "испорченный телефон". Кто-то что-то недопонял", — отметил представитель Израиля.

По словам Михаэля Бродского, заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель, когда еще была депутатом Кнессета, выступила с частной законодательной инициативой. Согласно ей Израиль передал бы захваченное оружие российского производства Украине.

Эта инициатива не продвинулась в Кнессете. С тех пор Шарен Хаскель стала заместителем министра иностранных дел и она уже не может как член правительства подавать частные законодательные инициативы. Поэтому, по мнению посла Израиля, на этом вопросе "можно поставить точку".

Михаэль Бродский добавил, что все вопросы по передаче оружия целиком и полностью находится в ответственности Министерства обороны. Оборонное ведомство Израиля подобного решения не принимало.

"Если разобраться в деталях, то это не более, чем частный законопроект, который никакого продолжения не будет иметь", — добавил он.

Напомним, ранее в СМИ писали, что Израиль рассматривает возможность отправки Украине оружия советского и российского производства, которое было захвачено в Ливане. По информации журналистов, около 60% оружия, захваченного Израилем во время противостояния с "Хезболлой" в Ливане в 2024 году, было произведено в СССР и России.

В тот же день аналитик OSINTdefender сообщал, что Израиль начал поставки затрофейного оружия Украине. Он отмечал, что американские военно-транспортные самолеты С-17 вылетели в Израиль, а затем в аэропорт в Жешуве в Польше,