США перебрасывают в Украину крупную партию ракет к Patriot из Израиля, — СМИ

Журналисты отметили, что это самая большая поставка оружия из Израиля в Украину за все время полномасштабного вторжения. Владимир Зеленский не брал трубку от Беньямина Нетаньяху, пока последний не согласовал передачу ракет Украине.

Related video

Самолеты военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки перевезли около 90 ракет к системе противовоздушной обороны Patriot со склада в Израиле в Польшу, которые далее должны передать Украине. Об этом пишет Axios.

В апреле прошлого года израильские военно-воздушные силы официально вывели из эксплуатации систему противовоздушной обороны Patriot, которую получили 30 лет назад от США во время первой войны в Персидском заливе. Ее списали из-за того, что сама система стала менее актуальной, поскольку Израиль разработал собственные системы противовоздушной обороны, а Patriot использовали для учений

Украинские чиновники обратились к партнерам с идеей о том, что Израиль вернет эти ракеты обратно в США, чтобы их отремонтировали и отправили в Украину.

Однако в течение нескольких месяцев Израиль медлил, опасаясь, что Россия может принять ответные меры, возможно, поставляя современное оружие Ирану.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху неделями отказывался отвечать на его звонки по этому поводу, но в конце сентября все же одобрил эту идею, рассказали журналистам украинские и израильские источники.

В то время Нетаньяху хотел поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить его согласие на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань в Украине, где похоронен известный раввин. По словам украинского чиновника, Зеленский не отвечал на его звонок, пока Нетаньяху не одобрил сделку по Patriot.

В то же время Израиль якобы заранее проинформировал Россию об этом шаге и подчеркнул, что он "лишь возвращает систему Patriot в США", а не поставляет оружие в Украину.

По словам источника издания, Израиль проинформировал Россию, что это был шаг, подобный тому, который США сделали два года назад, когда передали Украине артиллерийские снаряды из резервного хранилища в Израиле.

Представитель офиса премьер-министра Израиля подтвердил, что система Patriot была возвращена в США, добавив, что "нам не известно, была ли она доставлена в Украину".

Авторы материала отмечают, что 90 ракет, которые "на этой неделе" доставили в польский Ряшев, Украина может использовать со своими нынешними батареями.

Дополнительное оборудование, такое как радары и другое снаряжение, сначала будет передано в США для ремонта.

Напомним, 20 января военный аналитик Евгений Дикий заявил, что международные партнеры не хотят предоставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

27 января посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что его Тель-Авив не инициировал передачу Украине захваченного в Ливане израильскими военными оружия российского производства.