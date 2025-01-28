У Карському морі зіткнулися два російські кораблі: атомний криголам і суховантаж (відео)

У підсумку пошкоджень зазнав атомний криголам "50 років Перемоги", побудований 1989 року.

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У Карському морі біля Ямальського півострова в Росії зіткнулися два російські кораблі. Атомний криголам "50 лет Победы" врізався в суховантаж Yamal krechet. Аварія сталася ще в неділю 26 січня, але офіційно про неї повідомили тільки зараз. Про аварію повідомляє Gcaptain.

Атомний криголам врізається в борт суховантажу

"Вночі 26 січня в Карському морі в суворих умовах Арктики, роблячи околку (звільнення криголамом судна, що застрягло в кризі, — ред.), криголам "50 років Перемоги" зазнав ушкодження обшивки краю лівого борту. Ніхто не постраждав. Морехідні якості не втрачено. Загрози системам життєзабезпечення і реакторній установці немає", — зазначили у пресслужбі Атомфлоту (підприємство Росатома).

Водночас на відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як криголам на повному ходу врізається в борт суховантажу, який застряг у льоду.

У підсумку атомний криголам "50 років Перемоги" отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому офіційні росЗМІ повідомляють, що криголам "штатно продовжує роботу в акваторії Північного морського шляху".

Пробоїна в борту російського криголама Фото: Соцмережi

Стан суховантажу "Ямал Кречет" невідомий.

Криголам "50 років Перемоги" — російський атомний криголам. Був побудований на Балтійському заводі (Санкт-Петербург). Він був закладений 1989 року, але в експлуатацію вступив тільки 2007 року через тривалий простій після розпаду Радянського Союзу. До введення в експлуатацію нових атомних криголамів класу "Арктика" 2020 року "50 років Перемоги" був найбільшим у світі атомним криголамом.

11 квітня криголам прийшов у постійний порт приписки Мурманськ.

Його основне завдання — супровід суховантажів і танкерів арктичними морями. Також він "орієнтований на виконання арктичних круїзів, як правило, до Північного Полюса з відвідуванням заповідного архіпелагу Земля Франца-Йосипа".

Росія почала відправляти непризначені для цього нафтові танкери і вантажні судна Північним морським шляхом, часто порушуючи Полярний кодекс і власні правила арктичного судноплавства.

Нагадаємо, лише 15 грудня російські ЗМІ повідомили, що біля Керченської протоки почали тонути два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними медіа, танкери розламали навпіл потужні хвилі, тоді як обидва судна перевозили до 8 тисяч тонн мазуту

Пізніше ЗМІ провели розслідування і з'ясували, як річкові танкери РФ опинилися в Чорному морі і що призвело до розливу мазуту. Обидва танкери, що зазнали аварії, призначалися для річкових перевезень, але опинилися в бурхливому морі для перевалки нафтопродуктів біля Керченської протоки.