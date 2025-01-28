В Карском море столкнулись два российских корабля: атомный ледокол и сухогруз (видео)

В итоге повреждения получил атомный ледокол "50 лет Победы", построенный в 1989 году.

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В Карском море у Ямальского полуострова в России столкнулись два российских корабля. Атомный ледокол "50 лет Победы" врезался в сухогруз Yamal krechet. Авария произошла еще в воскресение 26 января, но официально о ней сообщили только сейчас. Об аварии сообщает Gcaptain.

Атомный ледокол врезается в борт сухогруза

"Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку (освобождение ледоколом застрявшего во льдах судна — ред.), ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет", — отметили в пресс-службе Атомфлота (предприятие Росатома).

При этом на видео, которое появилось в соцсетях, видно, как ледокол на полном ходу врезается в борт сухогруза, который застрял во льду.

В итоге атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. На фото видна огромная дыра в корпусе. При этом официальные росСМИ сообщают, что ледокол "штатно продолжает работу в акватории Северного морского пути".

Пробоина в борту российского ледокола Фото: Соцсети

Состояние сухогруза "Ямал Кречет" неизвестно.

Ледокол "50 лет Победы" — российский атомный ледокол. Был построен на Балтийском заводе (Санкт-Петербург). Он был заложен в 1989 году, но в эксплуатацию вступил только в 2007 году из-за длительного простоя после распада Советского Союза. До ввода в эксплуатацию новых атомных ледоколов класса "Арктика" в 2020 году "50 лет Победы" был крупнейшим в мире атомным ледоколом.

11 апреля ледокол пришел в постоянный порт приписки Мурманск.

Его основная задача – сопровождение сухогрузов и танкеров по арктическим морям. Также он "ориентирован на выполнение арктических круизов, как правило, к Северному Полюсу с посещением заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа".

Россия начала отправлять непредназначенные для этого нефтяные танкеры и грузовые суда по Северному морскому пути, часто нарушая Полярный кодекс и собственные правила арктического судоходства.

Напомним, только 15 декабря российские СМИ сообщили, что возле Керченского пролива начали тонуть два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным медиа, танкеры разломили пополам мощные волны, тогда как оба судна перевозили до 8 тысяч тонн мазута

Позже СМИ провели расследование и выяснили, как речные танкеры РФ оказались в Черном море и что привело к разливу мазута. Оба потерпевших крушение танкера предназначались для речных перевозок, но оказались в бурном море для перевалки нефтепродуктов возле Керченского пролива.