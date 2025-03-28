Нарушение перемирия: ВС РФ обстреляли энергообъекты в Херсоне и Полтавской области, – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают договоренности об остановке ударов по энергетическим объектам России. В то же время Минобороны РФ производит фейки про обстрелы ВСУ.

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Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны России, по оценкам командования, производит фейки о псевдопоражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях.

Огневое поражение производится исключительно по военным целям оккупационной армии России. Конкретные нарушения энергетического перемирия фиксируются со стороны ВС РФ: за минувшие сутки нанесены удары по энергообъектам в Херсоне и Полтавской области.

"Ожидаем ответной реакции партнеров", — указали военные.

Минобороны России каждый день распространяет вбросы и дезинформацию, чтобы дискредитировать Украину, Запад и их дипломатические усилия. Россия придерживается неизменной тактики затягивания войны, заключил Генштаб.

Возможный срыв энергетического перемирия: РФ обвиняет Украину в обстрелах

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может не соблюдать режим прекращения огня по энергетическим объектам Украины и обвиняет Киев в нарушении договоренностей.

По его словам, ВСУ "не выполняют приказы командования и каждый день бьют по энергетическим объектам РФ".

Напомним, Украина ранее согласовала с США список энергообъектов, по которым ВС РФ должны прекратить обстрелы. Российская сторона представила свой список.

Отметим, что вечером 18 марта после телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру Славянска.