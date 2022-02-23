"Десять заповедей партизана" от офицера Армии обороны Израля (фото)

В современном мире очень важно быть мобильным, незаметным и внезапным для врага. Однако для проведения атак нужно убедиться в правильности таких действий.

Редактор военного отдела Фокуса и офицер Армии обороны Израиля (АОИ) Игаль Левин опубликовал 10 заповедей для партизана, которая будет актуальной как бойцам ТрО, так и Вооруженным силам Украины.

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Памятка была написана на основе книжечки-методички для младших офицеров АОИ. Всего Игаль Левин выделил 10 правил борьбы.

Избегай противника, когда он силен. Атакуй его, когда он слаб, а атаковав — сразу уходи.

Одно из главных правил — избегать лучшие части и сильные отряды врага. Атаковать нужно всегда слабые, отстающие, дезорганизованные и необстрелянные части врага. А после удара нужно сразу отходить.

"Не добил врага? Уходи! Взятие трофеев займет время? Уходи! Наступление развивается удачно и можно ударить еще раз? Уходи!", — пишет военный.

[ + – ] Одно из главных правил — избегать лучшие части и сильные отряды врага. Фото: АрміяInform

Сохранить жизнь своему бойцу важнее, чем забрать ее у противника

Как правило, партизан меньше, чем солдат регулярной армии, против которой они сражаются. Поэтому каждый боец на вес золота. Если партизанское движение будет нести большие потери, то оно останется без пополнения. "Пирровы победы" недопустимы.

Атакуй противника только тогда, когда уверен в успехе атаки

Проводить операцию нужно только в том случае, если есть уверенность в 100% успехе. Удачный исход — все поставленные задачи выполнены, отряд выходит из боя целым. Если вероятность успеха составляет 80% — нужно отказываться от атаки.

[ + – ] Если вероятность успеха составляет 80% — нужно отказываться от атаки. Фото: 24 Канал

Главное в нападении — внезапность

Отряд должен быть незаметным для противника. Он не должен знать местонахождения, пути передвижения, места ночевки и привалов. Нападать стоит на тылы, во время перегруппировки противника. Атаковать там, где противник вообще не ждет, и где, по его мнению, вас не должно быть.

Избегай длительных и крупных боев

Отряду нужно ставить четкие временные рамки для операций. Если бой принимает массовость, если враг начинать давить огнем — отходите. Враг будет иметь больше оружия, тяжелое вооружение, опытные командиры. Поэтому всеми силами нужно избегать полномасштабного боя.

Живи в движении. Остановка – всегда смерть

В век точных вооружений полем боя правит молниеносность и точность. Из-за этого нужно постоянно двигаться. Постоянное движение — спасение для партизан.

"Во время боевых операций маневр должен стать вашим фирменным почерком, скорость – вашей именной печатью. Перемещайтесь только ночью и только под прикрытием скал\построек\холмов\деревьев", — подчеркивает Левин.

С современными армиями можно останавливаться не более чем на 30 минут.

Вдохновляй и поддерживай в бойцах веру в победу

Враг коварный и силен, а партизаны — слабы. В таких условиях сложно оставаться уверенным в победе и сохранять боевой дух. Поэтому нужно демонстрировать уверенность в своих силах, показывая стойкость и решительность. Бойцы не должны иметь никаких поводов для сомнения и уныний.

Местное население – твой хлеб, дом и винтовка

Без поддержки местного населения движение не имеет шансов. Партизан можно уничтожить только двумя путями — физически уничтожить или лишить поддержки населения. Нужно прикладывать все усилия для принесения пользы местному населению.

"Сделай так, чтобы местное население видело в партизане своего защитника от произвола противника. Добившись этого, ты обеспечишь себе половину победы", — пишет военный аналитик.

[ + – ] Нужно прикладывать все усилия для пользы местного населения

СМИ – это оружие

Разгром колонн врага ничего не поменяет, если об этом не узнают сотни тысяч людей, освобождение города ничто, если об этом не узнают миллионы. Нужно привлекать иностранные СМИ, особенно оппозиционные к врагу. Нужно создавать свои сайты, газеты, видеоканалы, чтобы ваши журналисты стали авторитетнее и популярнее, чем СМИ врага.

[ + – ] Разгром колонн врага ничего не поменяет, если об этом не узнают сотни тысяч людей

Война – ремесло, противник – книга, а бой – экзамен

После каждого боя нужно анализировать последствия, быть открытым для критики, учиться на своих и чужих ошибках. Бойцы должны помогать в этом. Замечания нужно использовать как материал для обучения.

"Давай говорить тем, кто кажется слабее остальных. Именно они иногда подмечают то, что невидно тем, кто кажется сильнее и увереннее".

Главное — партизан должен быть подобно дыму — вездесущим, но неосязаемым. Неопасным на первый взгляд, но отравляющим и несущим гибель тем, кто им пренебрегает.

Напомним, полковник британской армии Глен Грант дал советы о тактике нападения на патрули врага. Также он советовал, как должен себя чувствовать враг. Противник должен постоянно чувствовать страх и собственную уязвимость.