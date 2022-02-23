"Десять заповідей партизана" від офіцера Армії оборони Ізралю (фото)

У сучасному світі дуже важливо бути мобільним, непомітним і раптовим для ворога. Однак для проведення атак слід переконатися в правильності таких дій.

Редактор військового відділу Фокусу й офіцер Армії оборони Ізраїлю (АОІ) Ігаль Левін опублікував 10 заповідей для партизана, які будуть актуальними як для бійців ТрО, так і для Збройних сил України.

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Пам'ятка була написана на основі книжечки-методички для молодших офіцерів АТІ. Усього Ігаль Левін виділив 10 правил боротьби.

Уникай супротивника, коли він сильний. Атакуй його, коли він слабкий, а атакувавши — одразу йди

Одне з головних правил — уникати найкращих частин і сильних загонів ворога. Атакувати потрібно завжди слабкі, відсталі, дезорганізовані та необстріляні частини ворога. А після удару треба одразу відходити.

"Не добив ворога? Іди! Взяття трофеїв займе час? Іди! Наступ розвивається вдало і можна вдарити ще раз? Іди!" — пише військовий.

[ + – ] Одне з головних правил — уникати найкращих частин і сильних загонів ворога. Фото: АрміяInform

Зберегти життя своєму бійцеві важливіше, ніж забрати його в супротивника

Як правило, партизанів менше, ніж солдатів регулярної армії, проти якої вони борються. Тож кожен боєць на вагу золота. Якщо партизанський рух нестиме великі втрати, то він залишиться без поповнення. "Піррові перемоги" неприпустимі.

Атакуй супротивника лише тоді, коли впевнений в успіху атаки

Проводити операцію потрібно лише в тому випадку, якщо є впевненість у 100% успіху. Вдалий результат — всі поставлені завдання виконані, загін виходить із бою цілим. Якщо ймовірність успіху становить 80%, потрібно відмовлятися від атаки.

[ + – ] Якщо ймовірність успіху становить 80%, потрібно відмовлятися від атаки. Фото: 24 Канал

Головне в нападі – раптовість

Загін має бути непомітним для супротивника. Він не повинен знати місцезнаходження, шляхи пересування, місця ночівлі та привалів. Нападати варто на тили, під час перегрупування супротивника. Атакувати там, де противник взагалі не чекає і де, на його думку, вас не має бути.

Уникай тривалих і великих боїв

Загону потрібно ставити чіткі часові рамки для операцій. Якщо бій починає бути масовим, якщо ворог починати тиснути вогнем — відходьте. Ворог матиме більше зброї, важке озброєння, досвідчених командирів. Тому всіма силами слід уникати повномасштабного бою.

Живи в русі. Зупинка – завжди смерть

У вік точних озброєнь полем бою править блискавичність і точність. Через це потрібно постійно рухатися. Постійний рух – порятунок для партизанів.

"Під час бойових операцій маневр повинен стати вашим фірмовим почерком, швидкість — вашою іменною печаткою. Переміщайтеся тільки вночі й тільки під прикриттям скель\будівель\горбів\дерев", — підкреслює Левін.

Із сучасними арміями можна зупинятися не більше ніж на 30 хвилин.

Надихай і підтримуй у бійцях віру в перемогу

Ворог підступний і сильний, а партизани слабкі. У таких умовах складно залишатися впевненим у перемозі та зберігати бойовий дух. Тому потрібно демонструвати впевненість у своїх силах, показуючи стійкість і рішучість. Бійці не повинні мати жодних приводів для сумнівів і зневіри.

Місцеве населення – твій хліб, будинок і гвинтівка

Без підтримки місцевого населення рух не має шансів. Партизан можна знищити лише двома шляхами – фізично знищити чи позбавити підтримки населення. Потрібно докладати всіх зусиль для принесення користі місцевому населенню.

"Зроби так, щоб місцеве населення бачило в партизані свого захисника від свавілля супротивника. Досягши цього, ти забезпечиш собі половину перемоги", — пише військовий аналітик.

[ + – ] Потрібно докладати всіх зусиль для користі місцевого населення

ЗМІ – це зброя

Розгром колон ворога нічого не змінить, якщо про це не дізнаються сотні тисяч людей, визволення міста — ніщо, якщо про це не дізнаються мільйони. Потрібно залучати іноземні ЗМІ, особливо опозиційні до ворога. Потрібно створювати свої сайти, газети, відеоканали, щоб ваші журналісти стали авторитетнішими та популярнішими, ніж ЗМІ ворога.

[ + – ] Розгром колон ворога нічого не змінить, якщо про це не дізнаються сотні тисяч людей

Війна – ремесло, супротивник – книга, а бій – іспит

Після кожного бою потрібно аналізувати наслідки, бути відкритим для критики, вчитися на своїх і чужих помилках. Бійці повинні допомагати в цьому. Зауваження слід використовувати як матеріал для навчання.

"Давай говорити тим, хто здається слабшим за інших. Саме вони іноді помічають те, що не видно тим, хто здається сильнішим і впевненішим".

Головне — партизани мають бути подібним до диму — всюдисущими, але невловимими. Небезпечним на перший погляд, але отруйним і таким, що несе загибель тим, хто ними нехтує.

Нагадаємо, полковник британської армії Глен Грант дав поради про тактику нападу на патрулі ворога. Також він радив, як повинен почуватися ворог. Противник повинен постійно відчувати страх і власну вразливість.