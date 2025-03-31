Могут ли бывшие члены ОПЗЖ баллотироваться на выборах президента: глава ЦИК дал четкий ответ

В выборах в Украине не будут участвовать запрещенные политические партии. А вот баллотирование для представителей этих партий и лиц, против которых действуют персональные санкции, не запрещено.

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Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Украинской правде". По его словам, если запрещенная партия подаст избирательный список на регистрацию в ЦИК, ей будет отказано, а вот в отношении лиц такое правило отсутствует.

"По состоянию на сейчас, если какая-то из тех партий, запрещенная на основании судебных решений, подаст в ЦИК избирательный список на регистрацию, то ей будет отказано. Когда мы говорим о персоналиях, кто там у них был, то сейчас нет запретов", — уточнил он.

Олег Диденко добавил, что в отношении граждан, против которых есть персональные санкции Украины, такого основания для отказа в регистрации как применение персональных санкций действующим законодательством не установлено. Председатель ЦИК также отметил необходимость принятия специального закона об особенностях проведения послевоенных выборов, который бы урегулировал многие конкретные аспекты избирательного процесса, возникшие в новых условиях.

Напомним, 19 марта Politico выпустило материал о тайных переговорах соратников президента США Дональда Трампа с оппонентами украинского главы Владимира Зеленского. Собеседники издания уверены, что в Белом доме презирают президента Украины.

Через некоторое время, 30 марта, в The Economist вышел материал, где отмечалось, что Владимир Зеленский нацелен провести выборы в начале июля. Журналисты предполагают, что к тому времени могут отменить военное положение.

Напомним, недавно бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании, Валерий Залужный прокомментировал информацию о возможном баллотировании. Он заявил, что во время войны нужно работать и не думать о выборах.