Чи можуть колишні члени ОПЗЖ балотуватись на виборах президента: голова ЦВК дав чітку відповідь

У виборах в Україні не братимуть участь заборонені політичні партії. А ось балотування для представників цих партій та осіб, проти яких діють персональні санкції, не заборонено.

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Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю "Української правди". За його словами, якщо заборонена партія подасть виборчий список на реєстрацію до ЦВК, їй буде відмовлено, а от щодо осіб таке правило відсутнє.

"Станом на зараз, якщо якась із тих партій, заборонена на підставі судових рішень, подасть у ЦВК виборчий список на реєстрацію, то їй буде відмовлено. Коли ми говоримо про персоналії, хто там у них був, то зараз немає заборон", — уточнив він.

Олег Діденко додав, що стосовно громадян, проти яких є персональні санкції України, такої підстави для відмови в реєстрації як застосування персональних санкцій чинним законодавством не встановлено. Голова ЦВК також наголосив на необхідності ухвалення спеціального закону про особливості проведення повоєнних виборів, який би врегулював багато конкретних аспектів виборчого процесу, що виникли в нових умовах.

Нагадаємо, 19 березня Politico випустило матеріал про таємні переговори соратників президента США Дональда Трампа з опонентами українського очільника Володимира Зеленського. Співрозмовники видання впевнені, що в Білому домі зневажають президента України.

Через деякий час, 30 березня, в The Economist вийшов матеріал, де зазначалось, що Володимир Зеленський націлений провести вибори на початку липня. Журналісти припускають, що до того часу можуть скасувати воєнний стан.

Нагадаємо, нещодавно колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії, Валерій Залужний прокоментував інформацію про можливе балотування. Він заявив, що під час війни потрібно працювати й не думати про вибори.