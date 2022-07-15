Стали відомі імена всіх загиблих у Вінниці дітей (фото)

Одного хлопчика російський ракетний удар настиг у медичному центрі, а другого на автостоянці.

Поліція встановила особи 19 із 23 загиблих під час ракетного удару росіян по Вінниці, зокрема ідентифіковано трьох дітей, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. Жертвами російської армії стали чотирирічна дівчинка та два хлопчики 7 та 8 років.

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"Один з хлопчиків у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Він загинув разом із матір'ю, — зазначив Клименко. — Інший чекав дядька у припаркованому авто і потрапив у вогненну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, зараз він госпіталізований".

Також голова Нацполіції розповів, що родичі зниклих безвісти надали свої біологічні зразки. Завдяки використанню технології швидкісної установки ДНК вдалося впізнати 12 із 19 ідентифікованих осіб, 8 осіб досі вважають зниклими безвісти.

У вінницьких телеграм-каналах опублікували фото загиблих дітей. Повідомляється, що в медичному центрі "Нейромед" у момент удару знаходився семирічний Максим, його матері Вікторії було 35 років. У машині на автостоянці загинув восьмирічний Кирило.

Раніше з'ясувалося, що чотирирічна Ліза, яка загинула під час удару по Вінниці, разом з мамою Іриною переїхала до Києва у 2021 році. 24 лютого дівчинку після перших обстрілів евакуювали зі столиці, побоюючись за її життя. Наразі її мама перебуває в реанімації, вона отримала тяжкі травми.

За даними Вінницької міськради, нині в лікарнях перебуває 80 поранених. Місцева влада також уточнила, що удару завдано трьома ракетами.

Нагадаємо, російська армія атакувала Вінницю крилатими ракетами вранці, 14 липня. Удар припав по центру міста, в Міноборони РФ заявили, що ціллю був Будинок офіцерів, окупанти стверджують, що знищили військових.