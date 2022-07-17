"Символ стійкості": Будинок офіцерів у Вінниці не знесуть (фото)

Таке рішення влада міста прийняла після експертної оцінки фахівців ДСНС.

Аварійна будівля Будинку офіцерів у Вінниці, яка постраждала внаслідок ракетного удару ЗС РФ, не буде повністю знесена. Про це у своєму Facebook заявив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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Губернатор повідомив, що співробітники ДСНС у результаті обстеження наслідків завдання удару дійшли висновку — будівля перебуває в аварійному стані. Тому частину аварійних конструкцій все ж таки демонтуватимуть.

"Йдеться не про повне знесення всього об'єкта, а про демонтаж аварійних конструкцій там, де небезпечно", — зазначив Борзов.

За його словами, будівлю не знесуть, оскільки вона стала символом стійкості мешканців Вінниці.

[ + – ] Будинок офіцерів під час Другої світової війни

"Будинок офіцерів вистояв у Другій світовій війні. Вистоїть і в цій — він уже став символом стійкості Вінниці", — наголосив губернатор.

Раніше Борзов опублікував іншу інформацію. 15 липня у своєму Telegram він повідомив, що подія у місті обговорювалася із заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенко. Після чого Борзов заявив, що будівлю Будинку офіцерів буде знесено, а долю Будинку побуту "Ювілейний" вирішуватиме експертна комісія.

[ + – ] Будинок офіцерів після відновлення

Нагадаємо, 15 липня співробітникам Нацполіції вдалося ідентифікувати 19 людей із 23 загиблих унаслідок ракетного удару по центру Вінниці. Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко серед загиблих були діти — жертвами путінської армії стали чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Сьогодні, 17 липня, у Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка загинула внаслідок ракетного удару по Дому офіцерів у Вінниці. Учасники церемонії прощання приносили дитячі іграшки та квіти, а на цвинтарі під час прощання лунали звуки скрипки.