Нічний обстріл Львова: удари Shahed спричинили пожежу, під завалами знайшли загиблого (відео)

У бік Львівської області летіло 18 дронів типу Shahed, 15 з них збили сили протиповітряної оборони. Внаслідок атаки відбулося три влучання у промислові склади Львова.

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Вночі 19 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували низку міст України ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131. Зокрема, вибухи пролунали у Львові близько 5 ранку. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Telegram.

"Близько 5 ранку російські безпілотники атакували місто", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в результаті ворожої атаки є постраждалі. Також виникла пожежа на трьох складських будівель на площі 9 тисяч 450 квадратних метрів, рятувальники продовжують її гасити.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки загорівся промисловий склад у Львові.

"Площа загоряння — понад 9 тисяч метрів квадратних. Пожежу досі ліквідовують — близько 125 працівників ДСНС та понад 30 одиниць техніки", — заявив Козицький.

З його слів, у напрямку Львівської області летіло 18 дронів типу Shahed, 15 з них збили сили ПВК "Захід", 7 — у просторі регіону. Відбулося три влучання у промислові склади міста. Постраждав 26-річний хлопець, який перебував на складі в момент атаки. Його госпіталізували до лікарні, він перебуває в стані середньої тяжкості. Також на складі була жінка, проте вона не потребувала госпіталізації.

За повідомленням мера Львова Андрія Садового, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі. Тоді як у 26-річного постраждалого, якого дістали з-під завалів, відкритий перелом кінцівки, йому надають всю необхідну допомогу.

"Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія "Карітас-Спес", — сказав Садовий.

Нагадаємо, вночі 19 вересня російські військові атакували міста України дронами та Кривий Ріг балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в результаті атаки по Кривому Розі виникла пожежа, а вибуховою хвилею було пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків.

Вранці 19 вересня у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили по України 30 ударних дронів типу Shahed-136/131 та балістичну ракету "Іскандер-М". Українська система протиповітряної оборони змогла знищити 27 безпілотників та розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.