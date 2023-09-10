"Есть определенные закрепления": в ОК "Юг" оценили продвижение ВСУ на Херсонщине (видео)

Опасность на временно купленных территориях существует для гражданского населения, которым оккупанты пытаются прикрываться от наступления ВСУ.

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Левобережная часть Херсонской области не осталась без внимания украинских военных, а определенные закрепления на участках уже есть. Об этом заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, в эфире телемарафона.

Она отметила, что есть определенные закрепления, но развитие соответствующих событий требует все-таки информационной тишины. По ее словам, не стоит разглашать любые детали, поскольку враг пытается фиксировать каждую деталь, чтобы сорвать наступление украинских войск.

"Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно оповестим", — сообщила Гуменюк.

Представительница ВСУ напомнила, что опасность на временно оккупированных территориях существует и для гражданского населения. Российские войска пытаются прикрываться людьми, оставшимися в оккупации для своей защиты.

Ситуация в Херсонской области от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ говорится о том, что российская авиация регулярно наносит удары с помощью авиации. В районах Бургунки, островов Змеиный и Первомайский военные самолеты совершили соответствующие атаки. Также населенные пункты Берислав, Антоновка, Томарино, Херсон, Велетенское Херсонской области подверглись минометным и артиллерийским обстрелам.

Силы обороны Украины и в дальнейшем осуществляют наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Также проводятся штурмовые действия в районе Бахмата.

Напомним, российские войска 8 сентября сбросили авиабомбу на жилые дома на Херсонщине. В результате атаки были жертвы и пострадавшие. Пострадал населенный пункт Одрадокаменка в Херсонской области.