ВС РФ скинули авиабомбу на жилые дома на Херсонщине, есть жертвы и пострадавшие (фото)

По словам главы МВД Игоря Клименко, на место оперативно прибыли спасательные службы, которые приступили к разбору завалов. На данный момент известно о трех погибших.

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Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Херсонскую область, в результате чего погибли и пострадали мирные граждане. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале 8 сентября.

По его словам, от действий Вооруженных сил Российской Федерации пострадал населенный пункт Отрадокаменка в Херсонской области. Авиабомба стала причиной новых смертей.

"Российская авиабомба убила трех гражданских – 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения. Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов", — говорится в сообщении.

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Игорь Клименко отметил, что очередное военное преступление Российской Федерации было зафиксировано.

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале отдельно отметил, что двух раненых женщин 54 и 62 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местных жительницы 50 и 29 лет будут проходить лечение амбулаторно, их жизни ничего не угрожает.

"Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что Российская Федерация атаковала Украину посреди ночи ракетами, артиллерией и Shahed. По данным Воздушных сил, россияне осуществили пуски 20 дронов-камикадзе иранского производства из Крыма и Приморско-Ахтарска. Ракетное вооружение ВС РФ применили для ударов по Запорожской и Сумской областям.