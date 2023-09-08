ЗС РФ скинули авіабомбу на житлові будинки на Херсонщині, є жертви та постраждалі (фото)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, на місце оперативно прибули рятувальні служби, які приступили до розбору завалів. Наразі відомо про трьох загиблих.

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Російські окупанти скинули авіабомбу на Херсонську область, унаслідок чого загинули і постраждали мирні громадяни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі 8 вересня.

За його словами, від дій Збройних сил Російської Федерації постраждав населений пункт Одрадокам'янка в Херсонській області. Авіабомба стала причиною нових смертей.

"Російська авіабомба вбила трьох цивільних — 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення. Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", — йдеться в повідомленні.

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Ігор Клименко зазначив, що черговий військовий злочин Російської Федерації було зафіксовано.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі окремо зазначив, що двох поранених жінок 54 і 62 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки 50 і 29 років проходитимуть лікування амбулаторно, їхньому життю нічого не загрожує.

"Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що Російська Федерація атакувала Україну посеред ночі ракетами, артилерією і Shahed. За даними Повітряних сил, росіяни здійснили пуски 20 дронів-камікадзе іранського виробництва з Криму та Приморсько-Ахтарська. Ракетне озброєння ЗС РФ застосували для ударів по Запорізькій і Сумській областях.