"Є певні закріплення": в ОК "Південь" оцінили просування ЗСУ на Херсонщині (відео)

Небезпека на тимчасово купованих територіях існує для цивільного населення, яким окупанти намагаються прикриватися від наступу ЗСУ.

Related video

Лівобережна частина Херсонської області не залишилася поза увагою українських військових, а певні закріплення на ділянках вже є. Про це заявила Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що є певні закріплення, але розвиток відповідних подій потребує все-таки інформаційної тиші. З її слів, не варто розголошувати будь-які деталі, оскільки ворог намагається фіксувати кожну деталь, щоб зірвати наступ українських військ.

"Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо", – повідомила Гуменюк.

Представниця ЗСУ нагадана тому, що небезпека на тимчасово окупованих територіях існує й для цивільного населення. Російські війська намагаються прикриватися людьми, що залишилися в окупації для свого захисту.

Ситуація на Херсонщині від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться про те, що російська авіація регулярно завдає ударів за допомогою авіації. В районах Бургунки, островів Зміїний та Первомайський військові літаки здійснили відповідні атаки. Також населені пункти Берислав, Антонівка, Томарине, Херсон, Велетенське Херсонської області зазнали мінометних та артилерійських обстрілів.

Сили оборони України й надалі здійснюють наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Також проводяться штурмові дії в районі Бахмата.

Нагадаємо, російські війська 8 вересня скинули авіабомбу на житлові будинки на Херсонщині. Внаслідок атаки були жертви та постраждалі. Постраждав населений пункт Одрадокам'янка в Херсонській області.