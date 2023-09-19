Атака БПЛА на Львів: у поліції показали кадри порятунку людей з-під завалів (відео)

Як повідомили правоохоронці, троє патрульних кинулися на допомогу людям, які опинилися під бетонними уламками. Завдяки їхнім оперативним діям двох людей вдалося врятувати.

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Поліцейські оприлюднили кадри перших хвилин після ворожого удару дронами-камікадзе Shahed по Львову. Відповідне відео у вівторок, 19 вересня, опубліковано пресцентром Управління патрульної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що командир роти Олександр Куксін і його товариші по службі Назар Бурмеха та Євген Рибалка поспішили на допомогу громадянам, які опинилися під завали. Вони почали розбирати уламки бетонних та інших конструкцій, під якими спершу знайшли чоловіка, а пізніше дістали жінку. Завдяки оперативним діям, їм вдалося врятувати життя постраждалих.

Як повідомили в поліції, 26-річного чоловіка госпіталізували, тоді як 29-річна постраждала відмовилася від госпіталізації. Крім того, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Атака на Львів 19 вересня — що відомо

Уранці після оголошення повітряної тривоги Львів зазнав атаки ударних БПЛА типу Shahed. Пізніше стало відомо, що російські окупанти спрямували безпілотні літальні апарати до промислових складів, і в результаті було пошкоджено три таких склади.

Пізніше в ООН повідомили, що під час нічної атаки по Львову було знищено близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Крім того, було знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом. Також згоріло 15 фур гуманітарної допомоги від Ватикану.