Атака БПЛА по Львову: згоріло близько 300 тонн гуманітарної допомоги (відео)

Майже вся гуманітарна допомога, яка була на складі в момент атаки, згоріла. Вдалося врятувати лише транспортні засоби з вантажем.

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Під час нічної атаки 19 вересня Збройних сил Російської Федерації по Львову було знищено близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Про це повідомила координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

"Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об’єкт, який містив приблизно 300 тонн гуманітарної допомоги, згорів дотла", — сказала Деніз Браун.

Вона зазначила, що гуманітарні працівники, об’єкти та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, тому будь-які атаки суворо забороняються.

У пресслужбі Карітас-Спес Україна повідомили, що остаточну суму збитків внаслідок російсьї атаки по промисловому підприємстві, де знаходився склад гуманітарної допомоги, зможуть пізніше підрахувати. Наразі відомо, що було знищено 33 палети з продуктовими наборами, десять палет із гігієнічними наборами та консервами, десять палет з генераторами та одягом. Тоді як зі складу вдалося врятували лише транспортні засоби з гуманітарним вантажем.

Єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едвард Кава повідомив, що після ворожої атаки майже все, що було на складі, згоріло. Мова йде про понад 15 фур гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, вночі 19 вересня ЗС РФ атакували дронами-камікадзе низку областей України та Кривий Ріг балістичною ракетою "Іскандер". У результаті атаки по місту виникла пожежа, вибухова хвиля пошкодила фасади трьох багатоповерхових будинків. Крім цього, зафіксовані влучання безпілотників у Львові, вони пошкодили склад промислово підприємства, де почалася пожежа. Також відомо про загиблого та постраждалого. Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про плани створити спеціальні мобільні групи, які "полюватимуть" на вороді БПЛА.

У Повітряних силах заявили, що ворог запустив по Україні 30 ударних дронів типу Shahed-136/131 та балістичну ракету "Іскандер-М". Українська ППО змогла знищити 27 безпілотників та розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.