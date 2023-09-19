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Зимою битимуть сильніше: Львівська ОВА збирає гроші на 50 мобільних груп проти дронів (відео)

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Фото: Львівська ОВА | Пожежа на Львівщині після удару "Шехедів" ЗС РФ в ніч на 19 вересня

Військова адміністрація регіону звернулась до місцевих підприємців за допомогою. Зокрема, збирають гроші, щоб екіпірувати мобільні групи для боротьби з дронами.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що взимку очікуються масовані атаки російськими дронами-камікадзе. Щоб протидіяти їм, планують створити спеціальні мобільні групи для "полювання" на ударні безпілотники ЗС РФ, які намагаються поцілити по об'єктах на території області. Про це він заявив у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Козицького, в області працюватиме 50 мобільних груп, які протидіятимуть російським атакам. Поки що працюють над планом щодо їхнього створення і збирають гроші у спеціальний фонд. Гроші у фонд перераховують представники бізнесу, до яких звернулась Львівська ОВА.

Наразі обласна влада співпрацює з Повітряним командуванням "Захід" та Теробороною: їм намагаються допомогти, прогнозуючи потужні повітряні атаки росіян в осінньо-зимовий період.

"Допоможемо зробити все можливе, щоб мешканці Львівщини були у безпеці", — сказав чиновник.

Нічна атака РФ: деталі

В ніч з 18 на 19 вересня 2023 року російське командування запустило по Україні 30 дронів-камікадзе "Шахед" та одну балістичну ракету "Іскандер". Сили ППО збивали дрони вздовж маршруту, яким вони прямували з півдня та захід. Однак три безпілотники дістались до Львівщини й пошкодили склад промислово підприємства у Львові, заявив зранку Максим Козицький.

На місці влучання російських безпілотників почалась пожежа. Внаслідок російського удару загинула одна людина: її тіло витягнули з-під завалів. Ще двоє громадян — 26-річного та 68-річного — доправлено до лікарні.

Між тим мер Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про наслідки удару російського "Іскандера-М". Зокрема, росіяни пошкодили дитячий садок, школу, 20 багатоквартирних будинків. Розбиті вікна поки що затягнуть плівкою, а протягом тижня — засклять, запевнив мер.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував нічні удари росіян, коли вони запускають по Україні по кілька десятків "Шахедів" за раз. З його слів, ворог намагається чинити психологічний тиск на українських громадян.

Нагадуємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган впевнений, що ЗСУ не звільнять Крим з-під російської окупації. Розповів, що переконував Кремль піти з півострова, але не зміг добитись успіху. Також він спрогнозував тривалість війни РФ проти України: вона закінчиться ще не скоро.