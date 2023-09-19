Тиснуть на психіку: Ігнат розповів, яка мета нічних атак по Україні "Шахедів" ЗС РФ

Російське командування намагається чинити психологічний тиск на українців. Для цього використовує спеціальну тактику ударів, щоб дронів вистачило надовше.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому ЗС РФ щоночі атакують Україну кількома десятками дронів-камікадзе Shahed-136. Зокрема, в ніч на 19 вересня ворог запустив 30 баражуючих боєприпасів, які збивались ППО в Хмельницькій, Львівській та низці інших областей. Про мету росіян Ігнат заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зі слів речника ПВ ЗСУ, російське командування щоночі б'є по Україну дронами-камікадзе, кількість яких змінюється від десятка до кількох десятків. Інколи їхня кількість досягає і 50 од., наголосив він. При цьому використовується тактика розтягування в часі — щоб наявної кількості БПЛА вистачило надовше.

Удари росіян мають дві основні мети, пояснив Ігнат. По-перше, росіяни намагаються вразити важливі об'єкти. По-друге, чинять психологічний тиск на населення.

"І постійно на це повинна реагувати і економіка, і, як сказав, морально-психологічний стан людей", — сказав він. При цьому, якщо ворог матиме більше дронів, то атакуватиме ще сильніше.

Щоб протидіяти задуму ворога, Україна повинна нарощувати установки "малої ППО", наголосив речник ПС ЗСУ. Перелічив, які саме установки потрібні України: ЗРК середнього радіуса дії IRIS-T, NASAMS та ЗРК Patriot середнього та великого радіуса дії. Ці пристрої допоможуть захистити об'єкти на території України і від крилатих ракет, і, за потреби, від російської авіації.

Нічна атака по Україні: деталі

В ніч на 19 вересня росіяни запустили по Україні 30 дронів-камікадзе Shahed-136 та одну балістичну ракету "Іскандер", заявили в Повітряних силах. Вдалось збити 27 безпілотників, які прямувала з південного напрямку через центральні області на захід країни.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів про наслідки атаки ворога по Львову. З його слів, дрони дістали до промислового підприємства. На території підприємства почалась пожежа. Також є кілька постраждалих. Випадкові свідки атаки ворога розповіли, що безпілотники пролетіли прямо над центром міста — їх бачили над площею Ринок.

Нагадуємо, в ніч на 18 вересня ЗС РФ також атакували Україну дронами та крилатими ракетами. Тієї ночі безпілотники загрожували південним областям, а для атаки ворог підняв у повітря велику кількість літаків. Водночас у перші тижні вересня Сили оборони дістали до ЧФ РФ в окупованому Криму: експерт зазначив, які наслідки це має для російського флоту.