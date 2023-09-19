"Путін виступає за припинення": Ердоган вважає, що війна в Україні триватиме довго

Турецький лідер вважає, що тільки президенти України і РФ можуть спрогнозувати, коли завершаться повномасштабні бойові дії, проте Анкара розраховує на швидке врегулювання конфлікту.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

На запитання журналістки Наваз як довго, на вашу думку, триватиме ця війна і яким ви бачите це закінчення президент Туреччини відповів: "Я не можу дати вам календар того, коли закінчиться ця війна і як довго вона триватиме. Тільки лідери обох країн зможуть вам сказати".

Реджеп Ердоган заявив, що ще 2014 року докладав зусиль зі звільнення Криму, але переговори з президентом Російської Федерації тоді не увінчалися успіхом.

"Ще у 2014 році у мене були певні дискусії та переговори з президентом Путіним щодо Криму. І мої зусилля не увінчалися успіхом. І я не зміг змусити їх піти з Криму. І я думаю, що нині це теж неможливо. Я думаю, час покаже", — заявив лідер Туреччини.

Також Реджепа Ердогана запитали, чи вірить президент Путін, що він виграє цю війну. На що він відповів: "Я не можу сказати. Ми не говорили про це. Але мені потрібно бути гранично ясним і відвертим. Цілком очевидно, що ця війна триватиме довго. Нам хотілося б сподіватися, що війна закінчиться якомога швидше. І пан Путін насправді виступає за припинення цієї війни якомога швидше", — заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що створення газового хаба в Туреччині зупинили через суперечку Ердогана і Путіна. Глава Кремля Володимир Путін сподівається продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати у Росії ресурс безпосередньо.