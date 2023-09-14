Створення газового хабу в Туреччині зупинили через суперечку Ердогана і Путіна, – ЗМІ

Очільник Кремля Володимир Путін сподівається продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати в Росії ресурс напряму.

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Створення газового хабу на території Туреччині призупинили у зв'язку з розбіжностями між Анкарою та Москвою щодо транспортування російського палива до Європи. Про це повідомляє Reuters.

Анонсували реалізацію ініціативи ще у жовтні 2022 року. Суперечки між диктатором Володимиром Путіним та керівником турецької держави Реджепом Ердоганом завадили цьому.

Проєкт мав на меті компенсувати втрачений російський транзит до країн ЄС. Очільник Кремля запропонував цю ідею Ердогану незабаром після того, як внаслідок вибухів пошкодили газопроводи Nord Stream, що з’єднують Росію з Німеччиною через акваторію Балтійського моря.

"Є проблеми з управлінням, вони борються за те, хто повинен керувати хабом", – зазначили в агентстві.

Росія розглядає хаб як спосіб змінити відповідний маршрут свого експорту газу зараз, коли європейські держави різко скоротили відповідні закупівлі. Путін сподівається продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати в РФ ресурс напряму.

"Турецький" та "Блакитний" потоки Фото: Газпром

Наразі Москва використовує трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік", які пролягають через акваторію Чорного моря. У такий спосіб ресурс й потрапляє до Туреччини. Газ також йде на подальший експорт до Південної та Східної Європи, включаючи Угорщину, Боснію і Герцеговину, Грецію, Румунію та Сербію.

Туреччина наразі імпортує майже весь свій газ і має відповідну розгалужену інфраструктуру імпорту скрапленого природного газу. Анкара вірить, що може використати наявні та нові торгові відносини, щоб стати газовим хабом.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що "Газпром" збільшить знижку на газ для Китаю до 50%. Зі слів журналістів, наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проєктувань уряду РФ. Газ із "Сили Сибіру" коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.