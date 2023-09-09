Агітує піти на поступки: Ердоган закликав виконати умови РФ і послабити санкції, — ЗМІ

За словами журналістів, турецька сторона намагається донести до західних колег, що відновити зернову угоду і знизити світові ціни на продовольство можна лише за допомогою ослаблення санкцій проти Москви.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) виконати деякі вимоги Росії для відновлення зернової угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн "Великої двадцятки" задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити угоду, яка дала змогу налагодити постачання українського зерна та знизити світові ціни на продовольство", — йдеться в публікації інформаційного агентства.

За даними джерела, Ердоган робить кроки на закритих зустрічах з іншими лідерами в рамках саміту в Індії, щоб відновити зернову угоду. Туреччина просить інші країни "сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрива лондонською компанією Lloyd's" і знову підключити Москву до системи SWIFT для виконання міжнародних платежів.

У виданні повідомляють, що Туреччина доносить до західних колег, що спосіб відновити зернову угоду — це "послабити санкції" проти Росії, які не дають змоги Москві імпортувати сільськогосподарське обладнання.

На саміті G20 погодили текст комюніке

Також журналісти повідомили, що дипломати країн G20 виробили компромісні формулювання в підсумковому комюніке щодо війни в Україні.

За їхніми словами, формулювання буде багато в чому аналогічним тому, що було узгоджено на торішньому саміті G20 в Індонезії.

Джерела агентства зазначають, що підсумковий текст комюніке мають схвалити лідери "Двадцятки".

Що відомо про саміт G20

15 серпня повідомлялося, що Україну вирішили не включати до списку гостей на саміт G20. Про це повідомив журналістам спеціальний секретар індійського головування в G20 Міктеш Пардеші.

Фокус писав про те, чому саміт G20 відбудеться без України і як це вплине на перебіг війни. Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт G20, але запросила особисто Путіна. Країна досі не підтримала Київ і продовжує торговельні відносини з Москвою.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, також не візьме участі в саміті G20. Його замінить прем'єр-міністр КНР Лі Цян. Планувалося, що під час саміту відбудуться переговори між главами США і Китаю, на яких передбачалося обговорити вирішення протиріч між двома країнами. Перед початком саміту G20 делегація Китаю, яка бере участь у складанні заключного комюніке, переглянула свою до цього нейтральну думку щодо конфлікту в Україні та стала на більш доброзичливий до України бік.

Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у цьому саміті.

В Індії підтвердили, що президент Росії Володимир Путін не буде особисто присутнім на саміті G20, який відбудеться у вересні в Нью-Делі.