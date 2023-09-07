"Важливий крок": Китай напередодні саміту G20 зайняв більш проукраїнську позицію, — Bloomberg

За даними журналістів, враховуючи позицію західних країн, які закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну, це важливі зміни.

Related video

Перед початком саміту G20 делегація Китаю, яка бере участь у складанні заключного комюніке, переглянула свою до цього нейтральну думку щодо конфлікту в Україні та стала на більш доброзичливий до України бік. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За даними видання, раніше нейтральна позиція Пекіна була вигідна РФ. Однак, згідно з даними джерела, влада Китаю зайняла більш помірковану позицію щодо України, ніж минулого року

Джерело повідомляє, що виходячи із закликів західних країн, які були спрямовані на Китай, щоб чинити тиск на Росію для припинення конфлікту, ці зміни в позиції Китаю можна розглядати як важливий крок.

Перед початком саміту всі країни G20 досягли спільної згоди щодо конфлікту в Україні, як зазначає видання.

"Водночас Індія, яка приймає нинішній саміт G20, усе ще не наважилася засудити вторгнення РФ в Україну", — зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін відмовився особисто приїжджати на саміт G20 в Індії. У канцелярії прем'єр-міністра країни заявили, що на саміті "Великої двадцятки" РФ представить МЗС Сергій Лавров.

Пізніше стало відомо, що лідер КНР Сі Цзіньпін також не приїде на саміт G20 в Індії. За даними журналістів, Пекін представить прем'єр-міністр Лі Цян.