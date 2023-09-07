"Важный шаг": Китай накануне саммита G20 занял более проукраинскую позицию, – Bloomberg

По данным журналистов, учитывая позицию западных стран, которые призывали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, это важные изменения.

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Перед началом саммита G20 делегация Китая, участвующая в составлении заключительного коммюнике, пересмотрела свое до этого нейтральное мнение относительно конфликта в Украине и приняла более благожелательную к Украине сторону. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, ранее нейтральная позиция Пекина была выгодна РФ. Однако, согласно данным источника, власти Китая заняли более умеренную позицию по отношению к Украине, чем в прошлом году

Источник сообщает, что исходя из призывов западных стран, которые были направлены на Китай, чтобы оказать давление на Россию для прекращения конфликта, эти изменения в позиции Китая можно рассматривать как важный шаг.

Перед началом саммита все страны G20 достигли общего согласия относительно конфликта в Украине, как отмечает издание.

"В то же время Индия, которая принимает нынешний саммит G20, все еще не решилась осудить вторжение рф в Украину", — отмечает Bloomberg.

Напомним, глава РФ Владимир Путин отказался лично приезжать на саммит G20 в Индии. В канцелярии премьер-министра страны заявили, что на саммите "Большой двадцатки" РФ представит МИД Сергей Лавров.

Позже стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин также не приедет на саммит G20 в Индии. По данным журналистов, Пекин представит премьер-министр Ли Цян.