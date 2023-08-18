Хочуть послухати Путіна. Чому саміт G20 відбудеться без України та як це вплине на хід війни

Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт G20, але запросила особисто Путіна. Країна досі не підтримала Київ та продовжує торгові відносини з Москвою. Фокус розбирався, в чому причина такої позиції Індії та яким чином її можна схилити до співпраці з Україною.

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України не буде на саміті "Групи двадцяти" (G20), який відбудеться в Індії 9 та 10 вересня 2023 року. Організатори не надіслали запрошення на саміт глав держав і урядів. Очікується, що за результатами роботи буде прийнято Декларацію лідерів, яка зазначатиме прихильність до пріоритетів, обговорених й узгоджених під час відповідних зустрічей на рівні міністрів і робочих груп.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар пояснив, що рішення не запрошувати Україну було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів – для цього є Рада безпеки ООН.

Відзначимо, що Росія буде брати участь в роботі саміту, вона є членом G20, а питання її виключення не розглядається.

На саміти G20, крім представників організації, країна, що організовує захід, може запросити лідерів інших країн, що не входять до організації. Саме таким чином, минулого року на саміті в Індонезії було представлено Україну. Запрошення президент Володимир Зеленський отримав особисто від президента Індонезії під час переговорів. Тоді було запрошено також лідерів Камбоджі, Іспанії, Нідерландів, Сенегалу, Руанди, ОАЕ, Сінгапуру, Фіджі та Суринаму. Цього року список запрошених має такий вигляд – Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та ОАЕ.

Чому Україну не покликали на саміт G20

Новина про відсутність України на саміті G20 викликала багато спекуляцій та закидів в тому, що політичні лідери Індії не підтримують Київ, а більше схильні до Росії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Індія досі не підтримала Україну і продовжує мати торгівельні відносини з Москвою. Країна разом з Китаєм є основними покупцями російської нафти, яка згодом зʼявляється на європейському ринку вже як "не російська". В лютому 2023 року, на зустрічі фінансових лідерів країн G20, представники Індії відмовилися обговорювати додаткові санкції проти Росії. Понад те, закликали повернутися в першочерговий формат – відійти від теми війни, а сконцентрувати увагу на проблемах економіки.

"Про те, що нас не запросять говорили ще навесні 2023 року. Це пояснювали тим, що не хочуть перетворювати економічний захід на суперечки",— говорить Фокусу експерт з питань Східної Азії Наталія Бутирська.

Запрошення на саміт G20 в Індонезії Володимир Зеленський отримав особисто від президента країни Фото: Getty Images

За словами експертки, Індія – це країна, яка балансує за своїми власними інтересами і не піддається жодному тиску ззовні. Щодо війни в Україні, індійські дипломати вже висловлювали тезу, що Європа хоче, щоб ця війна стала проблемою всього світу, але коли виникає війна в східних регіонах, то її називають "локальною проблемою".

На G20 хочуть почути позиції Росії щодо продовження війни

Попри небажання Індії приділяти увагу темі війни в Україні, вона все ж таки обговорюватиметься на полях саміту та в кулуарах. На думку політичного експерта Ігоря Попова, цей саміт G20 може стати продовженням мирних ініціатив щодо війни в Україні.

"Саміт G20 можна розглядати, як другий раунд переговорів по мирній ініціативі для України. Перший був у Джидді, другий – в Нью Делі, а фінал – вже в Нью Йорку на Генасамблеї ООН. В Саудівській Аравії було багато претензій через те, що немає представників Росії, зараз вона буде без участі України. Тобто, що ми маємо – нам дали можливість висловитися та донести свої позиції, зараз таку можливість дадуть Росії. Потім мають знайти спільний знаменник вже на Генасамблеї ООН у вересні цього року", — відзначає Фокусу Попов.

Зеленський представив Моді українську формулу миру в межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн G7 Фото: Офіс президента

Експерт зауважує, що попри те, що Індія не є учасником Міжнародного кримінального суду, президент РФ Володимир Путін участь в саміті не братиме. Директиви і тези буде передано на рівні представництва прем’єра-міністра Михайла Мішустіна чи міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Україна аж ніяк не входить до G20, більше того, наша економіка зараз на дві третини залежна від зовнішньої допомоги. На жаль, це не наша тема зараз, закликати до допомоги – для цього дійсно, є інші майданчики. Світ цинічний та прагматичний, наразі Україна не цікава Індії. Є глобальні проблеми та інтереси їхньої країни. Тому, нам потрібно не шукати "зраду", а шукати спільні точки інтересів", — прокоментував Фокусу політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як покращити співробітництво з Індією

До початку повномасштабного вторгнення РФ, Індія була одним з головних покупців українських озброєнь та техніки. Між країнами діяли довгострокові контракти на ремонт на модернізацію індійської військової техніки, зокрема літаків Ан-32, продаж засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем. Державне підприємство "Зоря" — "Машпроєкт" виконувало контракт на модернізацію двигунів кораблів індійських ВМС.

"Для Індії завжди була цікава сучасна зброя, ось ніша де можна шукати співробітництва. Для прикладу можна загадати, наші морські безпілотники, нагадаю, Індія є морською державою. Наші морські дрони мають зараз гарний піар, промоцію демонстрацію своїх бойових можливостей", — відзначає Кочетков.

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За словами Бутирської, Індія має добру памʼять і вдячність СРСР, а зараз Росії за надану раніше підтримку. Свого часу країна на 80% була залежною від радянської зброї, зараз цей показник становить близько 30-35% — там розуміють, що російська зброя не така якісна і ефективна.

Відзначимо, новим послом України в Індії призначено Олександра Поліщука, який нещодавно займав посаду заступника міністра оборони. До його повноважень належали в тому числі робота міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Армія Індії досі використовує радянське озброєння та продовжує озброюватися далі Фото: Getty Images

Бутирська запевняє, що союзником Індію ми не зможемо зробити, так склалося історично, що вона не будує союзницьких відносин, а діє лише за власним інтересом. Якщо раніше країна займала позицію неприєднання, наприклад, під час Холодної війни, то зараз влада приєднується до широкого кола організацій, де є вигода. Це й БРІКС і ШОС, і QUAD (США, Австралія, Індія, Японія). Вона намагається підтримувати стосунки з США та Росією, навіть попри територіальні суперечності, продовжує торгувати з Китаєм.

"Наші експерти і дипломати шукають контакти і шляхи покращення взаємовідносин з країною, але це дуже важке завдання. До цього вже були невдалі спроби від представників США, Японії, Австралії та інших європейських лідерів. На сьогодні Індія найбільша країна світу за населенням з динамічним ростом ВВП. Західні аналітики називають її силою, що може претендувати на регіональне лідерство та створити конкуренцію Китаю. Війна в Україні дуже сильно вплинула на ціни на продовольчих ринках та інфляцію, яку на собі теж відчула Індія. При цьому, там продовжують вважати, що причиною є санкції, які шкодять, а не російська агресія", — говорить Бутирська.

На сьогодні Індія — найбільша країна світу за населенням з динамічним ростом ВВП Фото: З відкритих джерел

Вона відзначає, що формат роботи самітів G20 передбачає роботу над їх організацією країни, що раніше проводила, та має проводити наступною. Це така собі передача справ і спільна підготовка. Минулого року в Індонезії саме індійська сторона допомагала готувати підсумкове комюніке, в яке увійшла фраза, що зараз не час для війни. Тоді ж їхні дипломати домоглися того, що заяви російської сторони про вихід з зернової угоди залишилися лише заявами, вона продовжила працювати. Крім того, але індійські представники вже долучилися до української формули миру, були на перемовинах в Копенгагені та Джидді.

Опитані Фокусом експерти прогнозують хвилю інформаційних провокацій від російської пропаганди. В першу чергу там намагатимуться викривляти реальність зі зроблених заяв та намагатися підняти хвилю критики та незадоволення, як це відбувається зараз проти Індії.

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