Атака БПЛА по Львову: сгорело около 300 тонн гуманитарной помощи (видео)

Почти вся гуманитарная помощь, которая была на складе в момент атаки, сгорела. Удалось спасти только транспортные средства с грузом.

Related video

Во время ночной атаки 19 сентября Вооруженных сил Российской Федерации по Львову было уничтожено около 300 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщила координатор ООН в Украине Дениз Браун.

"Я решительно осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове, на западе Украины. Этот важный гуманитарный объект, который содержал около 300 тонн гуманитарной помощи, сгорел дотла", — сказала Дениз Браун.

Она отметила, что гуманитарные работники, объекты и активы защищены международным гуманитарным правом, поэтому любые атаки строго запрещаются.

В пресс-службе Каритас-Спес Украина сообщили, что окончательную сумму ущерба в результате российской атаки по промышленному предприятию, где находился склад гуманитарной помощи, смогут позже подсчитать. Известно, что было уничтожено 33 паллеты с продуктовыми наборами, десять паллет с гигиеническими наборами и консервами, десять паллет с генераторами и одеждой. Тогда как со склада удалось спасти только транспортные средства с гуманитарным грузом.

Епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдвард Кава сообщил, что после вражеской атаки почти все, что было на складе, сгорело. Речь идет о более 15 фур гуманитарной помощи.

Напомним, ночью 19 сентября ВС РФ атаковали дронами-камикадзе ряд областей Украины и Кривой Рог баллистической ракетой "Искандер". В результате атаки по городу возник пожар, взрывная волна повредила фасады трех многоэтажных домов. Кроме этого, зафиксированы попадания беспилотников во Львове, они повредили склад промышленно предприятия, где начался пожар. Также известно о погибшем и пострадавшем. Позже председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о планах создать специальные мобильные группы, которые будут "охотиться" на врагов БПЛА.

В Воздушных силах заявили, что враг запустил по Украине 30 ударных дронов типа Shahed-136/131 и баллистическую ракету "Искандер-М". Украинская ПВО смогла уничтожить 27 беспилотников и разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.